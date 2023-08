Muere Paul Reubens a los 70 años a causa de cáncer

El actor estadounidense, Paul Reubens, fue conocido principalmente por interpretar a Pee-wee Herman, un personaje entrañable de la comedia norteamericana.

Regeneración Mx, 31 julio 2023. A través de un comunicado emitido en la cuenta oficial de Instagram de Paul Reubens se informó de la muerte del actor a los 70 años, derivada de un cáncer con el que luchaba desde hace seis años.

Asimismo, se detalló que el actor, mejor conocido como Pee-wee Herman, por el icónico personaje que interpretó durante décadas, luchó “con valentía y en privado” contra la enfermedad que le fue diagnosticada en 2017.

En el mismo comunicado se puede leer una carta que dejó el actor antes de morir, en donde se disculpaba con sus seguidores por no hace pública su lucha.

“Por favor acepten mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes” se lee el fragmento firmado por Paul Reubens.