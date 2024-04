Murillo Karam privilegiado, miles esperan sentencia encarcelados: AMLO

Indudable derecho a la salud de Murillo Karam. Lo cierto es que no tiene entrada en el Poder Judicial el pueblo raso, nada más los de arriba: AMLO

Regeneración 5 de abril de 2024. AMLO señaló privilegios de Murillo Karam que a diferencia de miles de sentenciados estará en su casa mientras se le juzga por el caso Ayotzinapa.

Y es que la prensa preguntó por presos con situación de cosa juzgada lo cual solo los pone en la hipótesis de una amnistía.

Cabe destacar que comunicadoras refirieron ante AMLO que la gente quiere juicios justos.

Y es que al reconocer que hay injusticias que se pueden corregir en el ámbito de su competencia, pero “el Poder Judicial federal es otra cosa”.

AMLO describe privilegios de ricos

Indignante que el poder judicial conceda prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam. En tanto que, este hombre fue el responsable de la operación de estado para orquestar la llamada “verdad histórica” y encubrió a los criminales, es corresponsable directo de la desaparición de… — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) April 5, 2024

-“O sea, también hay excepciones honrosas, pero en general… “.

Tras la pausa editorial el presidente reveló que Gobernación dará a conocer las leyes que los jueces quieren declarar inconstitucional variases.

-“cosas que benefician a grupos de intereses creados, porque son como empleados de la oligarquía; ellos no representan al pueblo, no se imparte justicia al pueblo, ellos están para defender a los potentados, a los grupos de intereses creados”.

El caso Karam

-“Todavía está por resolverse lo de ayer, que dejaron en libertad domiciliaria —un poco lo que planteabas— al exprocurador Murillo Karam”.

Explicó que: “Ahí sí es rápido, es expedito, pero ¿cuántos hay? Miles sin sentencia, porque quien no tiene para comprar su inocencia, no tiene agarraderas, no tiene influencias”.

Y sentenció, “no tiene entrada en el Poder Judicial el pueblo raso, nada más los de arriba, buenos despachos de abogados, fiscalistas, penalistas, muy buenas relaciones”.

Pero, además, no sólo es lo material, es que “hay una identificación ideológica, son muy conservadores, pero mucho, mucho, muy conservadores”.

Conservadores jueces

⚖️🇲🇽🇮🇱 La SRE califica de "largo e infructuoso" el proceso para solicitar a Israel la extradición de Zerón, acusado de ser uno de los artífices de la “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa https://t.co/l8HSILHCkN — Forbes México (@Forbes_Mexico) April 5, 2024

Entonces, todas estas leyes que van a anular, todas, las promovimos nosotros en beneficio del pueblo y a ellos les molesta porque viven divorciados del pueblo.

Tras explicar lo anterior, AMLO dijo que “no le tienen respeto ni mucho menos amor al pueblo”.

Por eso es muy importante que se “elija a los jueces, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros”.

AMLO detalló que “esto del licenciado Murillo Karam lo querían hacer en Semana Santa, en Semana Santa, y se pospuso, y ya lleva algún tiempo”.

La vida pública es cada vez más pública. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/KQqirrDc2c — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 5, 2024

Y yo he estado pendiente, fíjense, del caso, “no sólo porque hay una implicación en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, aseguró AMLO.

-“Sino también porque, en efecto, el señor cuando ingresó a la cárcel estaba enfermo”, explico seguidamente.

Además, AMLO dijo que no quiere decir que no tenga derecho a la defensa el licenciado Murillo Karam, nada más que es un trato distinto al de la mayoría de los presos.

Comentarios de AMLO y la felicidad

-“¿No estábamos hablando ayer de que el juez que no autorizó la orden de aprehensión del segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo se atrevió a decir de que era una cosa mía y que por lo mismo no? “

-“Que yo ni estaba enterado”- dijo AMLO.

Finalmente expresó que si uno miente, si uno roba, si uno traiciona al pueblo, pues no puede ser feliz, “ni mucho menos decir que uno es de izquierda”.

-“El corrupto no es de izquierda, el falsario no es izquierda, el racista no es de izquierda, el clasista no es izquierda; racista, clasista, corrupto, esos son de derecha, conservadores, el hipócrita, esa es su doctrina”.

y asentó AMLO presidente:

-“¿Cuál es la verdadera doctrina de la derecha? La hipocresía”.

El Tribunal Electoral no prohibió el último libro de mi quehacer político titulado '¡Gracias!'. Perdió la censura; ganó la libertad. pic.twitter.com/OskU87VB9E — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 4, 2024

