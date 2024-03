Músico Javier Bátiz hospitalizado, esto es lo que se sabe

Javier Bátiz personaje legendario conocido cariñosamente como el “Padre del Rock and Roll Mexicano” y por su apodo “Brujo del rock”

Regeneración, 1 de marzo de 2023. Portales destacan que se dio a conocer que el legendario músico Javier Bátiz fue hospitalizado de emergencia por complicaciones en su estado de salud.

Al tiempo que se indica que su familia señaló que el músico tiene neumonía entre otros padecimientos que lo tienen en una condición muy delicada de salud.

E incluso, Bátiz ha presentado elevados niveles de azúcar en sangre y será sometido a estudios para revisar a profundidad su condición cardiaca.

Así lo informó Claudia Madrid, esposa del músico.

Delicado de Salud

Por otra parte, se indica que durante la noche del jueves le fue realizado un ultrasonido del corazón, pues desde el pasado fin de semana, Javier Bátiz presentó diversos síntomas.

Además, dice que se complico su salud tras asistir a la Ciudad de México, donde tuvo un susto debido a una alerta sísmica.

-“El vuelo de México a Tijuana fue muy difícil, no se sintió bien, no se sentía bien… lo llevamos a consulta ayer y ya no lo dejaron salir”, indicó la esposa de Javier Bátiz.

Señala que desde el mes de diciembre, el músico presentó desgaste en la salud tras una serie de resfriados.

-“Está delicado pero no está grave, está estable. Saldrá de esta, estoy segura… yo pienso que es un hombre fuerte y tiene todavía mucho que dar”.

Así dijo la esposa del cantante en Facebok.

Leyenda de Bátiz

Cabe destacar que su nombre real es Javier Isaac Medina Núñez, nació en Tijuana, Baja California, el 3 de junio de 1944.

Al tiempo que se subraya que Javier Bátiz tiene una relación con Carlos Santana.

Esto, ya que Bátiz fue uno de los primeros mentores de Santana y tuvo un papel significativo en sus primeros años como músico.

Asimismo, se cuenta que la conexión entre Javier Bátiz y Carlos Santana comenzó en Tijuana, donde Bátiz, entonces con solo 15 años, fue visto tocando en un bar por la madre de Santana.

Y es que reconociendo el talento de Bátiz, ella llevó a su hijo, entonces de 12 años, para que aprendiera de él.

Y es que la influencia de Bátiz en Santana es reconocida por el propio Santana, quien siempre ha atribuido a Bátiz como el creador de su sonido​​​​.

Carrera

Bátiz, por su parte, continuó su carrera musical y se mudó a la Ciudad de México en 1963, donde se convirtió en una figura prominente en la escena del blues mexicano.

A lo largo de los años, Bátiz ha influido y enseñado a varios músicos además de Santana, incluidos Álex Lora, Abraham Laboriel y Fito de la Parra de Canned Heat.

Su contribución al rock y al blues en México es ampliamente reconocida, y ha sido homenajeado por su ciudad natal, Tijuana, que nombró una calle en su honor​​.

Finalmente, en redes se recuerda que el pasado 19 de febrero, varios protagonistas del rock mexicano de la generación avándaro, asistieron a la 50 aniversario Cineteca Nacional.

Y, donde se proyectó el video-concierto del Festival Avándaro, por su 52 aniversario.

