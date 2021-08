Ni las potencias mundiales tienen un programa como Sembrando Vida: AMLO

El presidente destacó que ni las potencias tienen un programa como Sembrando Vida para el cuidado del medio ambiente

Regeneración, 7 de agosto de 2021. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los avances del programa Sembrando Vida, que otorga mil 300 millones dólares al año para la reforestación en varias regiones del país.

Además destacó que “ni las potencias” tienen una iniciativa como esta para el cuidado del medio ambiente.

“Es el programa de reforestación, que se oiga bien y que se oiga lejos, más importante en el mundo, no hay un país en donde se estén dando mil 300 millones de dólares al año para la reforestación, no quiero herir susceptibilidades, pero ni las potencias, que sus políticos hablan día y noche del cambio climático, no llevan a cabo una acción de esta importancia y grandeza. Vamos a continuar con este programa”, señaló el mandatario este sábado desde Colima.

Mejorar el medio ambiente

Además recalcó la importancia de este programa y dijo que uno de los objetivos de Sembrando Vida es mejorar el medio ambiente para combatir el cambio climático.

“Aquí todos sabemos que es tierra de limón y de cítricos pero también de árboles maderables, este programa es muy importante, es apoyar a los productores, es generar empleos, pero también es mejorar el medio ambiente”, apuntó.

Sembrando Vida el programa más importante de reforestación

En marzo, el presidente sostuvo que Sembrando Vida es el programa de reforestación más importante que se está aplicando en el mundo, pues se ha destinado mil 200 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos sólo invierte 300 millones de dólares al año.

“En Estados Unidos destinan a la reforestación 300 millones de dólares y el programa Sembrando Vida significa una inversión anual de mil 200 millones de dólares. Es plantar más de mil millones de árboles, en un millón de hectáreas y se están beneficiando 420 mil sembradores“, destacó AMLO.

También aseguró que la gente está muy contenta con el programa y recordó que el propósito de la estrategia es no afectar a la naturaleza, “mucho menos para afectar a los campesinos; es para proteger el medio ambiente y ayudar a los campesinos, a los sembradores“.