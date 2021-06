Un niño decidió recaudar fondos vendiendo sus cartas Pokemón para pagar los gastos médicos de su perrito

El perrito padecía de un virus altamente contagioso

Regeneración, 1 de junio de 2021. Un niño de ocho años se viralizó por dar su mejor esfuerzo para obtener los recursos necesarios con la finalidad de pagar el tratamiento para su perrito.

Y es que el niño de nombre Bryson Killean decidió hacer un gran sacrificio para salvar a su mascota.

De acuerdo con información de NBC News, el pequeño puso a la venta su colección de cartas de Pokemón para recabar dinero y así pagar los gastos de su mejor amigo.

El caso sucedió en Virginia, Estados Unidos, donde el pequeño fue informado de que su perrito tenía parvovirus, un virus muy contagioso.

Ante la lamentable noticia del estado de salud de la mascota, la madre de Bryson Killean creó una página de GoFundMe donde puso una meta de 800 dólares para ayudar a su hijo.

This will give you all the feels:

After finding out his dog was sick, 8-year-old Bryson started selling his most prized possessions to pay for the dog's treatments: his own Pokémon cards. Now that's true love. pic.twitter.com/xuO7QT2QoE

— GoFundMe (@gofundme) May 14, 2021