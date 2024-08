“No sólo Sinaloa es ‘El Chapo’, hay otras cosas más y mejores”: Marco Verde

El ganador de la medalla de plata, Marco Verde, señaló que en México y el mundo Sinaloa se asocia al capo mexicano pero hoy, se habla de su gente, sus triunfos.

RegeneraciónMx, 13 de agosto de 2024.- En el panorama deportivo, el nombre de Marco Verde resuena con fuerza, no solo por su habilidad en el cuadrilátero, sino por su capacidad para desafiar estigmas. Nacido en Mazatlán, Sinaloa, Verde ha enfrentado una lucha constante contra los prejuicios asociados a su lugar de origen.

“Me pasa no solo en México, sino también fuera. Cuando escuchan Sinaloa, lo único que me dicen es ‘El Chapo’”, comentó el joven boxeador, quien sostuvo con orgullo la medalla de plata que ganó en los Juegos Olímpicos de París 2024, la primera presea para México en esta disciplina en 40 años.

La victoria de Verde, a sus 22 años, fue más que un logro deportivo. Fue un mensaje al mundo de que Sinaloa no solo es sinónimo de violencia, sino también de talento y superación.

“Esto es para que la gente vea que no todo es violencia”, subrayó Verde, quien ha entrenado bajo la guía de Radamés Hernández desde los 10 años. Su triunfo se forjó a través de una preparación rigurosa que incluyó campamentos en España, Kazajistán y Rumania, además de competencias en Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

“Yo siempre lo dije, teníamos posibilidades de ganar. Gracias al fogueo conseguimos una medalla”, explicó Hernández.

La pelea que le aseguró la medalla de plata fue contra un boxeador uzbeko, a quien Verde y su equipo ya habían identificado en torneos previos. Aunque la estrategia pudo haber sido diferente si hubieran tenido la oportunidad de enfrentarlo antes, el resultado es innegable: una medalla histórica para México.

Marco Verde dice que va por el oro en Los Ángeles 2028, luego lo que venga

El futuro de Marco Verde podría estar en el boxeo profesional, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva. “Sí me han llegado ofertas, pero aún no tengo una decisión.

El boxeo amateur es diferente, acá te enfrentas a los mejor de lo mejor”, comentó. A pesar de su éxito, Verde lamentó no haber recibido felicitaciones de Ana Guevara, directora de la Conade, quien tampoco asistió a sus peleas en París. Aun así, el mazatleco sigue enfocado en su carrera, decidido a cambiar la percepción de su estado y continuar dejando huella en el deporte.

