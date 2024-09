Nuevo dirigente vietnamita visitará Cuba en estos días con aras de seguir fortaleciendo la relación bilateral

Por Pedro Gellert

El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam y el presidente del país, To Lam, y su esposa, partieron de Hanoi

El secretario general del Partido Comunista y presidente de la República Socialista de Vietnam, To Lam, realizará una visita de Estado a Cuba, los días 25 y 26 de septiembre.

Cuba será el primer país del hemisferio occidental al que viaje To Lam, quien fue investido como jefe de Estado apenas el pasado 22 de mayo y el segundo en su doble condición de presidente de la República y secretario general del PCV, luego de visitar China el pasado mes de agosto.

Las relaciones entre los dos países son históricas y estratégicas. Cuba brindaba apoyo político y material a Vietnam durante la guerra revolucionaria del país asiático. Ambos países compartían los mismos ideales revolucionarios del socialismo y luchaban por la independencia nacional. Para Cuba y Fidel Castro, la lucha del pueblo vietnamita fue nada menos que el eje central de la política mundial y la lucha antiimperialista. Y por tanto, el apoyo de todas las fuerzas progresistas del mundo y los Estados socialistas a esa lucha tenía que ser un compromiso central e incondicional. En palabras de Fidel Castro, “Por Vietnam, Cuba está dispuesta a derramar hasta su propia sangre”.

Cuba brindó una gran ayuda a Vietnam, desde el suministro de armas, alimentos y medicinas hasta la construcción de infraestructuras tras la guerra. Después de la reunificación de Vietnam en 1975, Cuba continuó brindando apoyo a Vietnam en su proceso de reconstrucción, enviando numerosos expertos técnicos, médicos y arquitectos para ayudar en la reconstrucción del país.

Vietnam por su parte, ha apoyado a Cuba proporcionando, muchas veces como donativos, productos agrícolas y bienes esenciales como arroz, café y otros productos agrícolas para ayudar a Cuba a enfrentar las dificultades económicas y los embargos comerciales que sufre. Además, Vietnam ha compartido su experiencia en el desarrollo agrícola, especialmente en la producción de arroz y técnicas agrícolas sostenibles. También ha enviado expertos y brindado apoyo técnico para ayudar a la isla caribeña a mejorar su producción agrícola, particularmente en un contexto de escasez de recursos y los embargos comerciales que sufre.

Además, Cuba ha aprendido de la muy exitosa experiencia de Đổi Mới (Renovación) de Vietnam, iniciada en 1986, para aplicarla a su propio proceso de reformas económicas. La cooperación entre ambos países abarca múltiples sectores, basándose en la solidaridad y en una relación histórica entre las dos naciones.

La visita del nuevo dirigente vietnamita To Lam a Cuba reflejará y fortalecerá las relaciones entre los dos países en multiples campos.

A nivel de toda América Latina, Vietnam ha ampliado considerablemente sus vínculos políticos y económicos. Hasta ahora, la nación asiática mantiene relaciones diplomáticas con los 33 países de América Latina. Las relaciones económicas, comerciales y las inversiones entre Vietnam y las naciones latinoamericanas han experimentado un fuerte crecimiento.

En las últimas dos décadas, el volumen de comercio bilateral se ha multiplicado por 67, alcanzando alrededor de 20 mil millones de dólares en 2022 (en comparación con los 300 millones de dólares en 2000). Se han implementado diversos proyectos de inversión en áreas estratégicas como energía y telecomunicaciones.

Sin embargo, a pesar del rápido y asombroso avance, las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre Vietnam y América Latina aún son modestas.

Con el potencial de cooperación, el vínculo histórico y cultural, la confianza y la determinación política de las partes, es seguro que la relación entre Vietnam y los países latinoamericanos continuará desarrollándose fuertemente en todos los ámbitos y contribuyendo al desarrollo mundial, la paz, la estabilidad y el crecimiento económico.