«Tengo la conciencia tranquila»: Olga Wornat, acusa a Alejandro Fernández de xenófobo

La periodista Olga Wornat recordó el momento en que Alejandro Fernández despotricó contra ella por haber publicado el libro ‘El último rey’

Regeneración, 16 de marzo de 2022. La escritora Olga Wornat sigue en polémica tras la publicación de su libro ‘El último rey‘, el cual sirvió como inspiración para llevar una bioserie a la pantalla chica.

Sin embargo, el libro cuenta con una investigación que desató el descontento de la familia Fernández debido a que se tocan temas sensibles de la misma.

Como consecuencia, la viuda de Vicente Fernández, María Refugio Abarca, aseguró que irá con todo contra Televisa por realizar una serie basada en el libro de Olga Wornat.

Respecto a los problemas legales contra Televisa, la escritora ha alzado la voz para tachar la posible censura contra su texto periodístico.

Al mismo tiempo, la periodista argentina ha estado dispuesta a hablar sobre su publicación y la controversia que generó tras el sensible fallecimiento del ‘Charro de Huentitán‘.

La periodista exhibió cómo fue la conducta de Gerardo Fernández antes de la publicación de ‘El último rey‘

En entrevista durante el programa ‘De primera mano’, la periodista explicó que antes de imprimirse el libro intentó hablar con la familia Fernández para conocer sus perspectivas sobre la investigación.

Pese a los intentos, Olga Wornat explicó que su relación con los «Tres potrillos» siempre ha sido difícil, empezando por Gerardo Fernández.

«Mi relación con Gerardo no fue buena, puedo decir que es la primera vez que un mexicano es tan grosero, un mexicano que no es el asistente o jefe de prensa de un político es así. Fue muy grosero cuando yo pedí hablar con ellos»

Por otra parte, Olga Wornat indicó que pese a las groserías de Gerardo Fernández, siguió intentando conocer la versión de la familia antes de la publicación del libro.

Como consecuencia, la escritora aseguró sentirse muy tranquila ante posibles denuncias ya que mencionó que tiene las bases para sentirse así.

«Yo siempre estoy. Yo no me escondo y cualquier periodista que escribe sobre temas delicados puede estar a la defensiva pero no es mi caso. Tengo la consciencia muy tranquila»