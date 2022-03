Olga Wornat reveló que recibió amenazas de Gerardo Fernández tras la publicación de su libro El Último Rey

Olga Wornat habló acerca del trato que recibió por parte de la familia Fernández cuando estaba realizando su investigación

Regeneración 16 marzo 2022. La periodista argentina Olga Wornat, autora del libro ‘El último Rey’, biografía no autorizada de Vicente Fernández reveló que ha sufrido amenazas de Gerardo Fernández, segundo hijo de Chente.

Durante una entrevista con Javier Poza, Wornat habló acerca del trato que recibió por parte de la familia Fernández cuando estaba realizando su investigación.

Wornat recordó cuando tuvo contacto con Gerardo Fernández quien en su libro es señalado de haber secuestrado a Vicente Fernández Jr.

Y también se le involucra con Nacho Coronel, un fallecido narcotraficante que fue de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Según Wornat, envió un mensaje a Gerardo para conocer su versión de los hechos que mencionó en su libro.

“Me trató muy mal telefónicamente. Yo lo contacté en su celular con un mensaje para que me diera su versión de los hechos en los que está involucrado. Gerardo me contestó de mala manera, me llamó y me preguntó quién me había dado su teléfono”, contó Olga Wornat.

Con la publicación del libro, Olga reveló que recibió amenazas por parte de Gerardo, pero aseguró que no tiene miedo.

Recién llegada a México 😊Aquí, mi libro relanzado a propósito de la serie, un trabajo del q me siento orgullosa. Una investigación profunda y documentada sobre el hombre q fue VF. Absurdo e inadmisible lo que leí. La libertad de expresión es sagrada. Nada más y feliz día ❤ pic.twitter.com/ELNra7eIFG — olga wornat (@owornat) March 14, 2022

Agregó que Gerardo la ha amenazado indirectamente pues otras personas le han dicho que la va a demandar.

«Lo que quiero en todo caso, es que aparezca Gerardo. No quieto amenazad subliminales, me ha enviado mensajes por todos lados. Aquí estoy”, comentó la periodista.

En cuanto a la demanda que hizo la familia Fernández contra Televisa aseguró que Cuquita podría estar siendo manipulada.

«Históricamente, Cuquita jamás dio entrevistas y me resulta extraño verla en ese video, me dio mucha tristeza”, comentó Wornat.

Enfatizó en que su obra no la escribió con el fin de lucrar con la familia Fernández.