Olga Wornat se dice indignada por intento de censura a serie ‘El Último Rey’, inspirada en su libro

La periodista Olga Wornat indicó que la demanda de la familia Fernández por la bioserie ‘El Último Rey’ se trata de un contundente ataque de censura

Regeneración,14 de marzo de 2022. La periodista argentina Olga Wornat rompió el silencio tras el posicionamiento de la familia Fernández sobre la serie de Televisa.

Tras la demanda que actualmente está en boca de todos por el uso de la imagen de Vicente Fernández en la bioserie ‘El Último Rey‘, producida por Televisa, la escritora del libro que inspiró a la producción estalló contra la censura que está aplicando la familia Fernández.

Durante una entrevista con Javier Poza, Olga Wornat extendió su posicionamiento sobre las acciones legales que los familiares de Vicente Fernández iniciaron.

Esto desató la indignación de la periodista, quien explicó que no ha cometido ningún ilícito contra el ‘Charro de Huentitán’ como acusan.

Asimismo, Olga Wornat adelantó que no ha recibido alguna notificación de demanda y tampoco desea involucrarse en un tema de registro de marcas.

«Yo no he recibido, que yo sepa, (…) o mi editorial , no se ha recibido nada y no cometí ningún ilícito porque revisé el registro de marcas y Gerardo Fernández es dueño de todas las marcas pero no quiero entrar en ese tipo de discusión»