Operación de Estado para proteger a Margarita Zavala por caso ABC

Ministro Saldívar revela violento desencuentro con Gobernación. Temió por su vida. Dio instrucciones de publicar sentencia de incendio de ABC si desaparecía

Regeneración, 23 de febrero de 2022. El ministró presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, presentó su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, y reveló que hubo una operación de Estado para proteger a Margarita Zavala y familia por el incendio de la guardería ABC.

Además en dicha operación de Estado participó de manera directa el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

En ese sentido el ministro Saldívar relata una reunión con Gómez Mont, que fue subiendo de tono y que acabó a gritos porque Felipe Calderón ordeno que se cambiara la sentencia.

Y es que como se recordará en dicha sentencia se establece la responsabilidad de los dueños de la guardería en el incendio que cobró la vida de 49 niños y heridas en 100 más.

Entre los acusados, resalta Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la entonces primera dama, Margarita Zavala.

Orden

Además el ministro Saldívar narró las presiones y peligros a que se vio sometido por el caso ABC.

De la visita de Gómez Mont a Saldívar, este último cuenta:

-«El tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos», narró Saldívar.

Y agregó que en un momento le dijo el secretario: «dice el presidente que no te apoyamos para esto».

-«…, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños”, afirmó Saldívar

Copia

Por ello, ante las presiones del Estado, Zaldívar afirmó que era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte.

Por ello, firmó dos copias de su sentencia, y le dio instrucciones a su secretaria para que las guardara bajo llave, y si él no aparecía al día siguiente, las diera a conocer a la prensa.

ABC

Por ello el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación denunció que hubo una operación de Estado, cuyo fin fue el de proteger a la familia de Margarita Zavala.

Todo orquestado por el expresidente Felipe Calderón, para no involucrarla en el caso del incendio de la guardaría ABC, en Sonora, ocurrido en 2009.

Facultad

Incluso, el ministro Saldívar relató que le quitaron a la Suprema Corte la facultad de investigación del caso de la guardería incendiada.

“Nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo».

Y puntualizó:

-«Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos».

Además señaló sobre dichos funcionarios de «ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”.

https://twitter.com/i/broadcasts/1vOxwyegYPvGB?

Testimonio

Por otra parte Arturo Zaldívar contó parte de los relatos de padres de niñas y niños afectados por el incendio de la guardería ABC, quienes acusaron a Felipe Calderón.

En ese sentido narra que “…, me contaron que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones hacia Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar».

Esto «porque no querían que se hiciera grande el escándalo», dijo.

Además señaló que los padres de los niños le narraron «cómo los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos».

Lo anterior con el objetivo de «no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones y la situación en la que habían quedado”, agregó el ministro.