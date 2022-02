Opinión: A propósito del INAI, ¿Qué tanto nos sirve? ¿Quién le hace caso?

Por Anuar Israel Ortega Galindo

RegeneraciónMx.- Como solicitante habitual de información y usuario de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), puedo constatar que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), cumple su labor a secas, a veces concede la razón a los solicitantes ante las negativas de los sujetos obligados que no entregan la información solicitada, pero esto no sucede siempre.

Los motivos por los que los sujetos obligados no entregan la información van desde que no la encuentran y declaran su inexistencia o porque la información se reserva por motivos varios, algunos de ellos aduciendo temas de la protección de datos personales y hasta seguridad nacional. Normalmente el proceso para que el INAI de cause a las inconformidades presentadas desde la PNT lleva bastantes meses. Desde que el ciudadano realiza la solicitud de la información empieza a correr un reloj con plazos y prorrogas, luego de transcurrido esto, el sujeto obligado debe dar una respuesta, si no satisface al solicitante, este presenta una queja y nuevamente corre el reloj, con plazos y prorrogas, y actúa como un organismo lento, amodorrado, que medianamente sirve para los fines que fue creado.

Como historiador he ocupado la PNT para solicitar acceso y consulta directa de expedientes históricos, y he recibido negativas y reservas de información en el AGN particularmente entre los años de 2015 a 2019, El Archivo de Historia y Personal de la SEDENA y en la Procuraduría hoy Fiscalía General de la República. He presento Recursos de Revisión (RRA), e interviene el INAI, se reúne el pleno y los comisionados se pronuncian y ordenan corregir la respuesta del sujeto obligado, y si se corre con suerte se consiguen partes de la información mediante versiones públicas, algunas costosísimas, pero no necesariamente se ordena al sujeto obligado que permita consultar directamente la documentación, como lo pedí desde el inicio.

En cuanto a información de actualidad, he recibido negativas de otras instituciones: de la SEP, de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, de las Fiscalías de varios Estados y de Partidos Políticos, de estos hablaré con más detalle.

Durante el año de 2021 recuperé información sobre sucesos violentos relacionados con el proceso electoral 2020-2021, que fueron muy publicitados como los casos asesinato de 35 aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. Todos fueron eventos terribles, pero algunos impactaron más mediáticamente. Como en el caso de la candidata de Moroleón Guanajuato Alma Barragán, que fue ejecutada en un concurrido evento de campaña.

Los partidos de oposición de la Coalición Va por México (PRIANRD) utilizaron políticamente el asunto de la crisis de inseguridad y lo hicieron parte de su tema de campaña política. Primero hablaron de que el gobierno federal no podía eludir su responsabilidad en términos generales puesto que gobernar implica responsabilidad, luego aseguraron que el gobierno toleraba la participación de actores criminales porque había un pacto para favorecerlo en las elecciones, y con esa narrativa aseguraron que sus derrotas en Sinaloa y Michoacán ocurrieron como resultado de esa alianza, que habían perdido ante un Narco Estado, que en el que bandas criminales habían operaron a favor de los candidatos de Morena, amenazando y violentando a los operadores electorales de sus movimientos territoriales.

El 23 de agosto de 2021 los líderes de los partidos del PRIANRD se entrevistaron en Washington con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y le hicieron entrega de un informe. Posaron para las cámaras mostrando un documento con el logotipo de la Coalición auspiciada por Claudio X. Gonzáles. Según las notas en los periódicos y los comunicados oficiales en las redes de esos partidos, en el documento que entregaron se encuentran las evidencias de la participación del crimen organizado en el proceso electoral, las pruebas del supuesto pacto y del narco estado.

El 25 de agosto de 2021 solicite mediante la PNT a los partidos PRI (folio 2237000030521) PAN (folio 2233000024621) y PRD (folio 2234000015821) copia del documento entregado a Luis Almagro, y anticipándome a las excusas, solicite que, si contenía datos sensibles, me fuera entregada en versión pública. Requería conocer dicho contenido, para extraer información sobre lugares, actores y fechas para explorar la hipótesis de la intervención de grupos criminales en algunos de los 35 asesinatos de candidatos.

En los días subsecuentes recibí en las respuestas de los sujetos obligados, diferentes escusas para no entregar la documentación solicitada. El PAN entrego el acuse de recibo de la entrega del documento en la OEA, pero no el documento. El PRD reservo la información por considerar que se trata de un documento sujeto a un proceso judicial de carácter internacional. El PRI dijo que no tenía el documento y que no estaba obligado a elaborarlo ex profeso, interpuse queja ante tan pobre respuesta. Y como en nado sincronizado en la oficina de enlace de transparencia del PRI me respondieron que la documentación ya estaba disponible en la PNT, refiriéndose a la respuesta del PAN, en la que entregaron únicamente el acuse de recibo.

En los tres casos interpuse RRA, y empezó a correr el reloj que establece plazos y prorrogas, pasaron los meses, y en los tres casos el pleno del INAI resolvió revocar la respuesta de los partidos de oposición, el 19 de octubre de 2021 al PAN (folio RRA11333/21) 8 de diciembre de 2021 al PRI (folio RRA 11537/21 y al PRD (folio RRA 11331/21) e instruyó realizar una nueva búsqueda y eventualmente entregar el documento solicitado. Han trascurridos 47 días del año 2022, y lo más que sabemos es lo que dice el acuse de recibo.

Evidentemente ha quedado demostrado que los partidos de oposición no tienen vocación de transparencia, y mientras no hagan público el informe se anida la convicción de que en realidad el contenido de documento de la foto de los presidentes del PRIANRD era meramente propaganda, que explotó y sacó provecho de un México apanicado y ensangrentado, vaya miseria.

PD. Incluí los folios de las solicitudes de información y de los Recursos de Revisión para que cualquiera que desee descargar de la PNT toda la documentación concerniente lo pueda hacer.

Imagen: Acuse de recibo de documento entregado en la OEA por la Coalición Opositora. Respuesta a la solicitud folio 2233000024621 del PAN.