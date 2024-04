Opinión: Afores, Quién Te Engaña Y Por Qué

Por Ana María Vázquez

RegeneraciónMx.- Han robado a más no poder durante más de 80 años, le abrieron las puertas al narcotráfico, ya fuimos Venezuela, fuimos Cuba, nos dejaron sin territorio y todavía hoy estamos luchando contra las concesiones de agua, minas, tierras; el espectro radioeléctrico que concesionaron a particulares (a precios de risa) ha servido para engañarte, manipularte y convertirte en un objeto que solo es apto para venderle de todo; el sistema presidencial de los últimos años creó una élite de ricos que heredaron puestos y fortunas arrebatadas a obreros y campesinos. Eso nos dieron, es normal que ahora dudes.

A partir de 2018, en una revolución de conciencias y sin sangre, se ha venido modificando poco a poco el sistema, por primera vez en nuestra historia tuvimos la osadía de comprarle a Estados Unidos una refinería, el país se llenó de trenes, puertos y aeropuertos, el salario mínimo subió como nunca, el tipo de cambio se estabilizó y la inflación está controlada.

El rescate de PEMEX y de industrias que aseguran nuestra SOBERANÍA, fue primordial; todo esto en medio de más de 5 años de mentiras y bombardeos mediáticos, somos hoy el país más importante en comercio con Estados Unidos y recuperamos la respetabilidad ante el mundo. ¿Crees que un presidente que ha hecho TODO ESTO por el pueblo te engañaría al final de su mandato?

Hablemos de las AFORES

Seguramente sabes de alguien o tú mismo trataste de reclamar los $2,700 míseros pesos de tu pensión con la ley Zedillo, o los $6,000 con la primera reforma del 2020 del presidente López Obrador y seguramente también te topaste con indolencia, trabas, burocracia y humillaciones para querer cobrar un dinero que TE PERTENECE. ¿Sabes por qué sucede? Porque las instituciones que tienen como objeto manejar tu afore, también cobran comisiones, y muy altas, es decir, se benefician de tu dinero ya que pueden invertir -cobrándote comisión-, manejar tu cuenta -cobrándote comisión- y así hacer disminuir (porque extrañamente nunca aumenta), el capital que te pertenece.

La reforma presidencial pretende varias cosas, fundamentalmente JUSTICIA SOCIAL para que nadie robe tu capital con “comisiones” y a la vez, sea alimentado con otros capitales. El fondo original se captará en un fideicomiso que estará en el BANCO DE MEXICO y este capital, tuyo y mío, se alimentará con las ganancias del Tren Maya, del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y del Aeropuerto Felipe Ángeles entre otros, de tal suerte que el retiro de cada mexicano tenga una base mínima de $10,000.- pesos y un tope de $16,777

Ningún gobierno tendrá el manejo de este fideicomiso y no podrá usarse para otros fines.

¿Entonces por qué tanto ruido?, bueno pues lo que se pretende es MANIPULAR a través del MIEDO para que no permitas un cambio que te favorece a TI, CIUDADANO y no a las INSTITUCIONES BANCARIAS que, de paso, jineteaban alegremente el dinero de las afores no reclamadas, quedándose con el 100% tanto de ganancia como de capital.

Por experiencia sabes que NINGUN banco va a estar a tu favor, quizá supiste que los bancos se negaban a pagar las AFORES de un familiar fallecido dando un tiempo (que ellos ponían a priori) para reclamar y si no lo hacías, ¡adiós!, ahora todo cambia porque podrás reclamar EN CUALQUIER MOMENTO; el que más ha peleado, “coincidentemente” es Banco Azteca, que a través de su canal CONCESIONADO se ha encarado de difundir mentiras y temor a los televidentes, pero no dice que solo ha cubierto 1,890 millones cuando debió regresar 41,000 millones de lo no reclamado y regresarlo a la Federación desde hace ¡DOS AÑOS!

¿Cuántos intereses le ha dado a Ricardo Salinas esos 39,110 millones que tiene de “guardadito”?, ¿a quién entrega cuentas? ¡A nadie!, el robo ya lo hicieron y no quieren desprenderse del negociazo que hacen con tu trabajo y el mío. Por eso tienen esa campaña para confundirte, lo que se quiere impedir es que te sigan quitando lo que te pertenece, que te jubiles con una cantidad razonable ¡sin descuentos por manejo de cuenta, sin requisitos extraordinarios, sin hacerte dar vueltas por años o que tengas que litigar lo que es tuyo!

Andrés Manuel López Obrador tiene palabra, dijo al principio de su sexenio: “No les voy a fallar” y lo ha cumplido, lo que ha hecho en este escaso tiempo está a la vista, no le des más valor a la tele o la radio que a la palabra de un hombre que nos devolvió la soberanía y el honor como nación.

¿Tienes dudas?

*Llama a SARTEL al 55 1328 5000

* Baja la aplicación AforeMovil

* O busca en la web www.aforeweb.com.mx

Ten a la mano tu CURP, número de seguridad social (NSS) y un correo electrónico