En un relato más de pesadilla, esta es la historia de un hombre espiritista que terminó siendo asechado por un ente maligno y cómo logró librarse de él después de semanas y semanas de dolor. Segunda parte…

Por Luis Orlando Montane Pineda

RegeneraciónMx, 19 de febrero de 2022.- Pues seguimos con la secuela de esta excelente Creepypasta escrita por nuestra amiga Betina Rossi… Sin más preámbulos, vamos con la segunda parte de esta excelente historia.

El espiritista (Parte II)

…en unas cuantas horas ya había amanecido, y también había decidido abandonar mi casa, cambiar de residencia, porque lo que había vivido me había impactado y sólo quería alejarme. Afortunadamente conseguí rápido un lugar tranquilo en otro estado del país. Un día salí a caminar para conocer los alrededores, pero…. mientras avanzaba, repetidas veces vi en diferentes direcciones un extraño ser que se parecía a Pedro, a cualquier lugar que mirara o volteara ahí estaba su penetrante mirada. Quise evadirlo, bloquear mi mente para terminar con todo esto de haber intentado ser un espiritista.

De repente, sentí un dolor agudo en mi espalda, como si una tonelada de concreto me cayera encima. No quise preocuparme, pero sospechaba que algo muy malo estaba por ocurrirme.

Esa noche, el recuerdo de aquel acontecimiento y un sudor frío que corría por mi frente no me dejaron conciliar el sueño. Sólo la luz de luna que entraba a mi recámara y el silencio de la madrugada me acompañaban. Sentí mucha sed y, mientras bebía el agua, vi mi reflejo en el vaso, pero no estaba solo, detrás de mí estaba ese demonio Abalam, con sus horrorosas manos a punto de apretar mi cuello. El miedo me hizo soltar el vaso que se hizo añicos al caer al suelo, pero ahí no había nada. Dirigí mi mirada a todos lados y ahí no había nada. En los últimos días había estado tan nervioso, que era mi mente la que me hacía imaginar todo esto.

Nuevamente intenté dormir, pero de súbito, un espectro humanoide escalaba por las paredes y el techo. Al querer gritar y ponerme de pie sentí cómo cayó encima de mí, traspasando mi pecho para meterse a mi cuerpo… entonces, sentí que algo se apoderó de mí, no podía moverme, pero podía ver cómo de mi piel brotaba pelo, cómo mis manos crecían hasta convertirse en filosas garras, era como una posesión maligna, pero sin quitarme la memoria ni la consciencia de quién era yo. Una fuerza demoniaca manejaba mi cuerpo, el cuerpo de un espiritista, como un títere, obligándome a moverme y a hacer lo que él quería sin yo poder poner resistencia.

Entonces, el suelo se abrió emanando un humo de olor fétido, al mismo tiempo ese humo iba tomando la figura de ese demonio que atormentaba a Pedro… y con una voz macabra y ensordecedora me dijo:

-Ya me conoces, tú me sacaste de mi mundo y ahora serás mi instrumento para sembrar el horror y la discordia en la Tierra. Por las noches serás una hueste de maldad que destruirá todo a su paso.

Y así fue. Cada noche ese demonio me dominaba apoderándose de mi voluntad. Yo hacía lo más terrible sin querer hacerlo, ese demonio me convertía en lo que él quería, salía a la calle y flotaba como un ser de luz invisible navegando por las calles. Todo lo que yo veía o tocaba se destruía, familias completas morían trágicamente, ese demonio me hacía disparar desastres naturales, incendios, temblores, inundaciones, violencia, guerras, quería acabar con la humanidad del mundo regando sufrimiento y muerte para donde me ordenaba.

Un día sucedió lo que nunca esperé: ese demonio me hizo matar a mi padre, la única familia que me quedaba. Dominado por ese maldito ser un día fui a visitarlo y al abrirme la puerta lo apreté del cuello, fuerte, hasta romperlo y ver cómo caía al suelo con sus ojos abiertos y con esa expresión de terror aún reflejada en su rostro.

Ya no podía más con esto, quise poner fin a mi existencia, pero él no me lo permitió. Me vi al espejo, y ese hombre reflejado no era yo, me había convertido en una piltrafa, una consecuencia de un hombre que no duerme, no come y que es obligado a vivir una vida que no le pertenece.

Esa noche tuve un sueño, en él aparecía Andrea, la mujer espiritista de la que me habló Pedro. En ese sueño ella me decía:

-Tengo poco tiempo, yo al igual que tú también fui atrapada por ese demonio, pero yo me encuentro en otra dimensión, sólo la bondad de nuestro espíritu nos hace comunicarnos.

En ese sueño yo quería preguntarle tantas cosas a Andrea, pero al intentarlo ella me pidió callar y sólo dijo que el tiempo se agotaba y que ese demonio no tardaba en regresar:

¡Escúchame! Esta es la llave, el código para liberarte y liberar mi alma también. Será difícil, tendrás que decidir rápidamente entre perder tu don de espiritista o salvar al mundo de este apocalipsis. Sólo tendrás que hacer que todo este mal lo absorba una persona, la que sea, al azar ya sea hombre o mujer, niño, anciano, él o ella morirá, pero también acabará esta maldición y nos podremos liberar todos.

De repente, Abalam el demonio apareció detrás de ella, y entonces la espiritista empezó a gritar y a arder en llamas. Yo desperté de mi sueño y a mi alrededor todo se incendiaba, salían flamas enormes de todos lados que pudieron alcanzarme quemando severamente mi espalda. Pude escapar de ese lugar, empecé a caminar sin rumbo. La gente en la calle me veía desconcertada, pero eso no importa. Ya es el momento de empezar con el ritual de liberación. Me sentaré en esta banqueta, con los ojos cerrados, estiraré mi mano y la primera persona que me regale una moneda de caridad, será la elegida para recibir este maleficio y sacrificarse por la salvación de nuestras almas y de este mundo atormentado.

¿Qué te pareció esta historia? Como lo he comentado anteriormente no es fácil escribir una historia que le guste a la audiencia. La imaginación y la creatividad de los escritores, en la mayoría de las ocasiones, hace que un herrador como yo luzca, pero en mi opinión y con todo respeto hacia mis colegas youtubers, sin escritor, autor o creador de contenido, el youtuber o narrador de terror no existiría. Me despido haciéndote la invitación a que visites nuestro canal de YouTube Relatos d pesadilla. También busca en el mismo YouTube las historias de Betina Rossi, narradas por youtubers exitosos. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo relato de pesadilla.

