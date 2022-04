Opinión: El skinwalker y su aparición en un popular bar de Nuevo México

La visita de un skinwalker a un popular bar de Nuevo México dejó sin palabras a residentes y turistas. Esta criatura es considerada la versión estadounidense del nahual.

Por Luis Orlando Montane

RegenariónMx, 29 de abril de 2022.- En esta ocasión tengo una historia sobre el skinwalker, una criatura extraña que muchos consideran como la versión estadounidense de un nahual, ya que adopta una apariencia entre animal, bestia y humano, y está relacionada con los nativos de este país. Te dejo esta historia escrita y adaptada por mi amigo del canal de YouTube Cofradía de Brujas.

El skinwalker del bar

Hace algunos años se inauguró el casino Fire Rock en Gallup, Nuevo México. Tuvo mucha afluencia de personas desde que abrió sus puertas por primera vez. Con el paso del tiempo atrajo a más y más visitantes, entre ellos, uno que nadie esperaba y que mucho menos desearía haber visto: un skinwalker.

En esas tierras esto quizás no sería nada del otro mundo, pero recordemos que había visitantes de otros estados que no estaban familiarizados con éste tipo de fenómenos. Independientemente de los registros en las cámaras de vigilancia, la presencia del En esas tierras esto quizás no sería nada del otro mundo, pero recordemos que había visitantes de otros estados que no estaban familiarizados con éste tipo de fenómenos. Independientemente de los registros en las cámaras de vigilancia, la presencia del yee naaldlooshii tuvo múltiples testigos, no solamente empleados, sino clientes que se quedaron hasta el cierre del novedoso local.

Tema prohíbido

Este no es un tema debatido en las reuniones de consejo de la nación Navajo. El dichoso skinwalker no se pronuncia, está prohibido. Se supone que nunca pensaron que un avistamiento de esta índole se hiciera público y casi escandaloso. Pero, sea como sea, los rumores de que un skinwalker había visitado el Fire Rock Casino debían ser discutidos.

Según tengo entendido, sucedió ya entrada la noche. Se reportó que una especie de hombre lobo entró en el establecimiento. Hasta cierto punto se podía adivinar que llegó hasta donde quiso. Y no solo eso, sino que dicho suceso tuvo varios testigos e incluso alguien se desmayó.

«¿Nos podría explicar a detalle qué fue lo que sucedió esa noche? Sería interesante escuchar sobre eso”, dijo un delegado llamado Ervin Keeswood al CEO de Navajo Gaming Enterprises, Robert Winter.

Winter, debido a que el tema es tabú entre el pueblo Navajo y tal vez por proteger su puesto, solamente respondió: “Tal vez no deberías estar hablando de eso abiertamente, pero creo que se le debe informar al consejo sobre incidentes como ese, porque crea una atmósfera que no es propicia para los patrocinadores». Pensando obviamente en los intereses de la empresa más que en el pueblo y sus costumbres.

Fotos: Especiales

El día de la aparición

Una madrugada de noviembre de 2008 —a pocos días de que el casino abriera sus puertas— una de las empleadas dijo que había visto a una bruja o un espíritu. Al correrse la voz hubo cierta preocupación por parte de los empleados, así que alguien llamó a la seguridad del casino para escoltarlos a sus vehículos.

En una entrevista posterior, Robert Winter dijo que el informe que recibió fue que “el supuesto skinwalker fue visto en el frente del casino, cerca de la entrada. Si hubiera avistamientos continuamente, estaríamos preocupados, pero no hemos tenido un incidente similar desde entonces. Podría haber sido un vagabundo, por lo que sé, dicen que no estaba bien vestido”».

Y en tono de broma agregó: “No me burlo de estas cosas. He sido bendecido cinco veces desde que llegué aquí. Esperemos que sea lo último que veamos de lo que sea que hay allí. Hemos tenido una serie de bendiciones en el casino de la tradición navajo. La más reciente fue cuando un rayo golpeó una de las luces, corrió por el cable y entró en el casino. Lo cerramos durante medio día y tuvimos una ceremonia que es consistente con la tradición navajo”.

A pesar del invitado no deseado, Fire Rock prosperó en su primer año y continuó avanzando en sus ganancias. Según Winter, curiosamente después de la sesión del consejo, las grabaciones y registros se perdieron, dejando abierta la incógnita del avistamiento. Desgraciadamente, no hay más evidencias que los testimonios, pero quedaron descartados.

Lo que no pudo explicar el señor Winter es que los inviernos en la zona desértica de Estados Unidos son muy fríos. ¿Cómo es que un indigente desnudo andaría cómodamente merodeando la zona? Además, recordemos que las cámaras lo vieron entrar a las instalaciones del casino, pero las grabaciones de fueron extraviadas o borradas, cosa que si hubiera habido un crimen habría sido un delito.

Su apariencia animalesca

Existían los relatos de la señora que sufrió un desmayo, de los empleados que pidieron ser escoltados a sus autos en el estacionamiento que está a escasos metros del local y de varios de los clientes. Todos coincidieron en la descripción del intruso: se trataba de un hombre exageradamente alto, delgado, con brazos muy largos, al que no se le veían prendas, pero sí rasgos animalescos, especialmente en su rostro. Su comportamiento era errático.

Un testigo lo describió como una clase de hombre lobo o skinwalker, así que es muy loable que el señor Winter respete las estrictas tradiciones navajo de no mencionar al yee naaldlooshi, pero también es cuestionable que haya ocultado —por no decir destruido— información.

De haberse suscitado un ataque a alguno de los turistas, el incidente habría ascendido a negligencia, daños, lesiones o mucho peor. Es evidente que en las regiones cercanas a la nación de los navajo siguen sucediendo aterradores encuentros con skinwalkers. No se sabe hasta qué nivel pudo haber llegado el lío, o simplemente el caminante de pieles sintió curiosidad por la nueva atracción en esas tierras.

Recordemos que éstos seres cambian sus formas y no siempre tienen buenas intenciones. En su mayoría, siempre buscan a guardianes de los sitios sagrados de la legendaria cultura uteh como presas…

Fin

¿Qué te pareció esta historia? Nos encontramos la próxima semana con otra historia macabra.

