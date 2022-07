Opinión: La Isla de la Fantasía

Por Ana María Vázquez

RegeneraciónMx.-Eso es lo que pienso cuando veo las “sesudas” investigaciones de ciertos “periodistas” renombrados.

Curiosamente a partir del presente sexenio, se han terminado las filtraciones que hacían engordar las páginas de los bestsellers, como si esas filtraciones hubieran sido cuidadosamente pensadas para dar a conocer solo una parte de la historia, la parte más sensacionalista, que no siempre es la verdadera.

Hoy, pululan las investigaciones por Google y éste ha tomado el lugar de las “fuentes que no se pueden revelar” y con ello fundamentan el sesgo informativo con el que golpearán al presente gobierno al que jamás le perdonaránque les haya quitado sus “fuentes” tanto económicas como de poder.

En un gobierno del que no se tienen pruebas de corrupción, ¿Qué hacer?… inventarla, manipular. Con la fama de “periodista de investigación”, bien se puede dejar volar la imaginación y que la fantasía se haga cargo.

Ejemplo:

La foto del presidente saludando a la mamá del Chapo, ¡qué gran oportunidad para crear lazos inexistentes!, se puede sugerir contubernio, tratos en lo oscurito, favoritismos, lo que su isla mental de la fantasía se imagine, aunque no haya el menor fundamento, el “investigador o investigadora”, amparado en la credibilidad de las ventas de sus libros anteriores tira una piedra esperando que el eco de la misma, derrumbe a la figura presidencial.

Otro ejemplo, la Casa de Houston:

La persecución y el golpeteo tienen que darse desde cualquier ángulo y es bien sabido que los hijos son el punto débil de todos, así que se tomó indiscriminadamente un hecho, el que José Ramón López Beltrán vivía en el extranjero, y aunque la casa fue alquilada a través de una inmobiliaria, la casa tenía ¡3 pisos y alberca!…¿cómo era posible?.

¡Pero es alquilada! -Qué más da, tiene ALBERCA.

Pero en Estados Unidos es una casa promedio de clase media -Qué importa, aquí solo los magnates la tienen.

Y de una foto, tomada con una perspectiva adecuada, la casa pasa de vivienda promedio norteamericana a la mansión espectacular de un rico funcionario en el exilio.

Un ejemplo más:

A raíz de las denuncias de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores en contra de Alejandro Moreno, dadas a través de grabaciones, alguien tuvo la genial idea de sacar de contexto una reciente grabación del programa “El Martes del Jaguar”, para armar a través de parches mal montados, un audio donde supuestamente ella critica e insulta al presidente López Obrador. Afortunadamente las benditas redes desmintieron tal pifia apenas salió, demostrando de quégrabación fueron sacadas y los fragmentos exactos que usaron para armar el audio.

Es correcto y muy exacto cuando el presidente dice una y otra vez “están desesperados”; no tienen forma de demostrar con verdades lo que sustentan, porque una y otra vez, las acciones del presidente y los logros obtenidos desmienten por sí mismas las trampas de los que pretenden manchar su imagen y destituirlo.

No darán tregua al gobierno, no lo han hecho desde que en 2006, Fox le arrebató la presidencia para entregarla a Calderón. “Haiga sido como haiga sido”

Hace más de 16 años que lo combaten y 4 en los que el golpeteo ha sido constante y cotidiano, seguramente tú te preguntarás lo que muchas veces yo me he preguntado:

¿Por qué no usar ese poder, recursos y aparatos publicitarios en beneficio del país?

¿Por qué no sumar en lugar de restar?

¿Por qué no ser proactivos, propositivos en lugar de férreos críticos en inventores?

Porque en su Isla de la Fantasía no cabe nadie más que ellos, porque en su sueño solo cabe el yo y no el nosotros, porque cada centavo dado a los jóvenes o ancianos es para ellos un centavo que les quitan de la fortuna que por años disfrutaronsin pensar que era del erario nacional, no personal; porque su visión de crecimiento es la de la cubeta de cangrejos “crezco yo, aunque pise al otro”

Mal y de malas la han pasado en este sexenio y, por lo que se ve, tardarán mucho en volver a retomar el poder…eso, si acaso lo consiguen

Sigue a Ana María Vázquez en Twitter como @anamariavazquez