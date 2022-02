Cuanta la leyenda que en una de las avenidas más populares de Laredo, Texas, en Estados Unidos, pena el alma de una mujer vestida de blanco. La llaman ‘La llorona de Las Minas’. Aquí te dejo su historia y algunos testimonios de quienes aseguran haberla visto y escuchado. Es un relato más de pesadilla…

Foto: Especial

Por Luis Orlando Montane Pineda

RegeneraciónMx, 3 de febrero de 2022.- En mi ciudad natal, Laredo, Texas, existe una leyenda que apenas salió a la luz hace unos cinco años: la de ‘La llorona de Las Minas’. Se dicen muchas cosas de los dos Laredos –como les llamamos los locales–, una de ellas es que en los tiempos de la guerra y de la invasión de Estados Unidos a México, personas que no aceptaban a Estados Unidos como su nueva nación decidieron cruzar caminando el Río Bravo y fundaron Nuevo Laredo, Tamaulipas, en México. Obvio que hubo enfrentamientos y las personas que morían eran enterradas en los patios de sus casas.

Esta leyenda urbana, en realidad, no se sabe cuánto tiempo tiene, pero la gente empezó a experimentar la presencia de una mujer vestida de blanco que lloraba en un lamento sobrenatural paralizando a todos aquellos que le llegaban a ver y escuchar.

Una de las avenidas más conocidas en la ciudad de Laredo, Texas, es Las Minas, rodeada por cuatro colonias y varias bodegas aduanales, donde reciben las mercancías y documentan sus embarques antes de cruzar el puente internacional hacia México. En ese sector hay un centro recreativo y, a espaldas, la escuela secundaria George Washington que, por muchos años, estuvieron separadas por un monte. Hace cinco años, más o menos, la ciudad creó Las Minas entre ambas para agilizar el tránsito de vehículos. Fue entonces cuando una mujer publicó en Facebook que había visto a ‘La llorona’, describiendo a una dama vestida de blanco caminando a un lado de su carro mientras ella manejaba por Las Minas. Posteriormente, Francisco Godínez, un ciudadano que vive en el área tomó una foto que parece ser ‘La llorona’.

Foto: Cortesía

Nos dimos a la tarea de buscar testigos, ya que esta colonia es la misma donde yo vivo. Así logramos dar con Lourdes Valadez, quién nos aseguró haber escuchado a ‘La llorona de Las Minas’ sin que ella supiera de su existencia. Lourdes vive a una milla de distancia de donde los otros testigos aseguraron haberla visto y toda su experiencia está grabada en un video que puedes encontrar en nuestro canal de YouTube Relatos D Pesadilla. Ahí tenemos la llamada telefónica grabada de propia voz de Lourdes y a continuación te doy un adelanto:

“Yo estaba acostada en mi cuarto. Ya era de madrugada y mi hija subió para decirme que una mujer estaba llorando, me pidió que fuera con ella a checar. Pensamos que era la vecina y que la había golpeado su esposo. Vivimos en casas dúplex, así que su patio está pegado con el mío, pero mi barda mide dos metros, no la podíamos ver, solo escuchar su llanto o lamento. Nos asomamos por la ventana de mi patio y, al escuchar su llanto, se me pusieron los pelos de punta. Mi perro estaba escondido en su casita y se veía asustado. Me sorprendió, porque es juguetón y cuando nos ve se vuelve loco y brinca, pero no en esta ocasión permaneció escondido. Mi hija y yo nos asustamos y nos fuimos a mi cuarto. Tengo que decir que yo nunca pensé que era ‘La llorona, hasta que compañeros del trabajo comentaron algo sobre ella, sobre ‘La llorona de La Minas’”.

Por mi parte, me he dado a la tarea de buscar más testimonios, ya que conozco muchas personas que viven en esa zona, pero no he tenido suerte, sólo con uno de mis vecinos, quien me comentó qué a un amigo suyo se le detuvo su camioneta totalmente como si se le hubiera descargado la batería y, al revisarla, sintió que no podía moverse y sintió una presencia de alguien que, dicen, pudo ser ‘La llorona de Las Minas’. De repente, de la nada, la camioneta prendió. Pronto tendremos los detalles de este testimonio, quien vive a solo tres cuadras de la casa de Lourdes. Continuará…

Sigue a Luis Orlando Montane Pineda en YouTube como Relatos D Pesadilla