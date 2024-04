Opinión: Lawfer

Por Ana María Vázquez

RegeneraciónMx.- Según Gene Sharp, un golpe blando es el que provoca la caída por desestabilización de un gobierno, más que por las armas. Entre las estrategias para ello se encuentran el Lawfare o guerra jurídica, encabalgamiento de conflictos, promoción del descontento a través de la promoción de factores de malestar como el desabastecimiento, criminalidad, denuncias de corrupción, con ayuda de gobiernos extranjeros. ¿Te suena? Veamos de cerca:

Agua contaminada, atentados, las televisoras públicas informando 24/7 de todos los focos rojos del país, un ministro es investigado por “gran corrupción”, difusión irresponsable de mentiras como “narco presidente” o verdades a medias, información descontextualizada y más. ¿Tienes miedo?, entonces tendrás que reconocer que lo han logrado, que la manipulación orquestada desde la derecha para el lawfare está haciendo mella en ti y te subieron sin que te dieras cuenta al tren de las falsedades con uno o varios de los 198 métodos registrados para desestabilizar a un gobierno tal como sucedió en Argentina, Honduras, Paraguay, Guatemala y otros.

¿Qué pasa entonces? Que estamos ante las elecciones más importantes del país. Alcaldías, el gobierno de la CDMX, 8 estados y la presidencial se juegan este junio, partidos como el PAN, arriesgan su registro y MORENA pretende la mayoría calificada para hacer posible el llamado #PlanC. No es raro que hasta la Suprema Corte se haya subido al tren filtrando una “denuncia anónima” en contra del ministro en retiro Zaldívar, ¿ahí sí hay justicia pronta y expedita?, (el plan C indica que los ministros sean designados por voto popular, con lo que los beneficios actuales de la Corte se perderían)

“Aguas”.- No es raro que sea precisamente en la alcaldía Benito Juárez en donde se haya encontrado el “agua contaminada”, esa alcaldía es el corazón del Cártel Inmobiliario, no te parece extraño que luego de las denuncias desde que Ernestina Godoy era fiscal, a raíz de una explosión en un departamento y se fueran descubriendo más y más inmuebles irregulares, el lanzamiento de Mauricio Tabe ha sido como los que lo apoyan para su campaña a la Jefatura de Gobierno: corrupto, violento y mentiroso. No suelo ser conspiracionista pero en el contexto, no sería raro que fuera el mismo personal de la BJ los que hubieran propiciado la “contaminación” y azuzar el escándalo, ya que lo que hemos visto en las manifestaciones ciudadanas es que la alcaldía, más que coadyuvar y ofrecer soluciones, “apoya” con manifestantes, mantas y gritones.

“Violencia”.- Innegable, con todo y que los reportes del INEGI muestran un descenso en los índices de violencia y criminalidad, el hecho de magnificarla es también una de las mejores estrategias para la desestabilización que el bloque opositor propicia y desea, solo que… los muertos, en este caso, los están poniendo MORENA y sus aliados. Los estados donde se han reportado más índices violentos “casualmente” son estados panistas

El Segundo Piso de la transformación implica seguir disminuyendo privilegios, y eso es algo que la oposición no puede permitir. Se han invertido muchos millones en bots con campañas que ensucian el honor del presidente, de la doctora Sheinbaum y ahora la de un ministro en retiro que es justamente el principal encargado de la construcción del Proyecto de Nación 2024-2030 específicamente por supuesto en materia de Seguridad y Justicia.

Propuestas de la doctora Sheinbaum (muy resumidas):

Educación.- Beca Universal de preescolar a secundaria, incremento de horas para educación física y artística con el plus de salud escolar

Seguridad.- Fortalecimiento y consolidación de la Guardia Nacional; independencia y autonomía del poder Judicial de la Corte; estrategia a largo plazo para desalentar el reclutamiento de jóvenes hacia la delincuencia.

Salud.- Fortalecer IMSS-Bienestar, ampliación de plantillas de trabajo, creación de consultorios en 154 de los municipios más aislados.

Faltan más, muchas más propuestas que se han ido decantando de la labor conjunta con la ciudadanía y que se sumarán a las ya mencionadas (y a las que me faltó comentar) pero que en conjunto ofrecen la ampliación y fortalecimiento de los programas existentes, así como de otros que ayuden a reforzar el estado de bienestar de la ciudadanía.

De las propuestas de la señora Gálvez no voy a hablar aquí porque ha dicho una cosa en un medio y otra diferente y hasta contrapuesta en otro; no veo en ella más certeza que los que la han mandado a hacer campaña sin estar preparada para ello. Al final, lo que están defendiendo ya yo he dicho antes, es su registro, sus curules como “pluri”, sus privilegios, sus concesiones arrebatadas a punta de pistola y/o con trampas legaloides, en suma, los grandes negocios que aún tienen y por los que la derecha y la ultraderecha, desde España y Estados Unidos principalmente siguen financiando con el objetivo de erradicar del continente a los gobiernos progresistas, para ello, mentirán, mancharan reputaciones, provocarán disturbios, cometerán atentados y ¿por qué no? envenenarán el agua que bebes o la comida que ingieres. De todos modos, ya lo vienen haciendo “legalmente” Coca-Cola y Monsanto.

En una declaración reciente, Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos dijo refiriéndose a América Latina: “¿por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo del litio que es necesario para la tecnología actual (..) tienes las reservas más grandes de petróleo (…) tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas (…) tenemos el 31% del agua dulce del mundo, tenemos mucho que hacer, esa región importa”

Quizá sin darse cuenta pasa del tienes o tienen al TENEMOS, ¿lo notaste? La región en la que estamos importa, tanto como para financiar golpes blandos o no tan blandos y México, la patria grande de América Latina está en un momento clave para que se apropien de todo, como lo están haciendo actualmente en Argentina con el total beneplácito de su presidente.

Un voto informado es la diferencia entre la libertad y el “libertarismo”

