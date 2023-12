Opinión: “Sélveme” De Claudio X

Por Ana María Vázquez

RegeneraciónMx.- Como si realmente nos creyeran ingenuos, los medios corporativos estallaron en un nado sincronizado el mismo día de la inauguración del primer tramo del Tren Maya, desde un video, lanzado por “ciudadanos”, hasta sendos reportajes “críticos” en Infobae, BBC News, Reforma, el País, Proceso y otros. Casi todos con el mismo discurso: incompleto, depredador, inútil y un largo etcétera de adjetivos; Will Grant de BBC cita al “grupo” Sélvame del Tren como su fuente y en su texto habla también de la “bravuconería característica” del presidente.

Estamos ya muy acostumbrados a las bravuconerías de los medios, a propaganda pagada, a plumas vendidas como la de los medios arriba citados, que callaron olímpicamente ante CALICA; que no dijeron nada cuando Fox regaló el agua de los chiapanecos a la CocaCola como pago a la presidencia que le ayudaron a ganar, y tampoco hablan de las 257 granjas de cerdos que operan en la actualidad, contaminando suelo, agua y hasta la producción de miel del sureste y que actualmente están en áreas supuestamente protegidas. Una de esas granjas pertenece por cierto a la familia del periodista Carlos Loret, Francisco Loret de Mola Díaz y cuenta con 43 mil cerdos, opera en Santa maría Chi y en Hunucmá y tienen una concesión acuífera de 240 mil metros cúbicos anuales.

Pero lo que más destacan en el golpeteo es lo de “obra inconclusa”, revisemos algunas obras inconclusas de gobiernos anteriores: en el área hospitalaria, Fox dejó inconclusas 3 unidades, Calderón 118, Peña 196. 317 tan solo en el sector salud, con un costo que podría superar los 22 mil 431 millones de pesos según una investigación de Contralínea (Contralínea Lenin Patiño Junio 13 2021).

José Murat anunció la “super carretera Oaxaca Itsmo” en 1999, 16 años después, se inauguraron solamente 29 de los 169 kilómetros prometidos.

Felipe Calderón se lleva las palmas, desde el Bunker de la ignominia, obra que solo sirvió para formalizar el espionaje a ciudadanos y facilitar los acuerdos de García Luna con el narcotráfico, jamás fue el super centro de inteligencia que anunciaron y se invirtieron 3,365 millones de pesos más el costo de mantenimiento.

La Estela de Luz, una obra cara, mala y con retraso ya que debió inaugurarse en 2010 y se entregó 2 años después, su costo: de 393 millones de pesos pasó a 1,304,907 millones de pesos, un gasto sin sentido para una obra inútil.

La Presa Picachos.- Calderón retomó el proyecto para el que solicitó y obtuvo inversión pero no la concluyó; posteriormente lo retoma FOX la “inaugura” en 2006 ¡sin construir!, 3 años después se entregó el embalse (a medias) y hoy se requieren al menos 567 millones de pesos más para que la obra quede en condiciones. ¿Cuánto dinero tiraron Calderón y Fox con el pretexto de esta presa? ¿Cuánto fue a parar a sus bolsillos y los de los que encubrieron los fraudes? Imposible saberlo.

¡La famosísima BARDA! Originalmente sería una refinería, sin embargo, solamente se entregó una barda que nos costó la friolera de 500 millones de pesos.

Esta es solo una pequeñísima relación de proyectos realmente inconclusos que servían como pretexto para inflar año con año el presupuesto, para al final no entregar nada, las cantidades brutales que saqueaban impunemente del erario sin importarles el crecimiento y desarrollo del país son las que ahora, organizaciones financiadas principalmente por Claudio X, gran perdedor en esta rebatinga económica, extrañan.

Esta vez los grandes monopolios empresariales no fueron invitados porque no hubo tesoro que repartirles; el desarrollo y crecimiento del sureste corresponderá a los mexicanos y no a un puñado de mercaderes.

Me pregunto si acaso González Laporte dirá ante el inútil derroche económico de su hijo: ¡“Sélvame” de Claudio X!

