¡Otra del poder judicial! Suspenden multa de más de 9 mmdp contra Iberdrola

Iberdrola se le acusa de otorgar energía eléctrica de forma irregular, por lo que, se le había impuesto una multa de más de 9 mil millones de pesos.

RegeneraciónMx, 17 de octubre de 2023.- Un Tribunal Federal suspendió una multa de 9 mil 145 millones de pesos en contra de la firma española Iberdrola, en mayo del 2022.

De acuerdo con el Tribunal Federal, el gobierno ya no podrá cobrar la multa que interpuso la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Y es que, el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica ratificó la suspensión que concedió el juez, Ramón Lozano Bernal.

Según la sentencia se perdona a Iberdrola del pago de una multa de 9 mil 145 millones de pesos; la cual dictó el juez, Lozano Bernal, quien fue sospechoso de falsificación de documentos para favorecer a Iberdrola.

“Este juez lo estamos investigando por el caso de Iberdrola, estamos revisando como fue que concede un amparo para que no pague una multa de (casi) 10 mil millones de pesos. Porque no fue un proceso, consideramos, cuidado y presumimos, no quiero adelantar, que hubo falsificación de documentos”; indicó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa del 19 de julio del 2022.

“Entonces si terminamos de descubrir de que se falsificaron documentos o que se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente”, precisó.

Y es que, la CRE indicó que Iberdrola otorgó permisos para vender energía eléctrica de forma irregular a empresas no autorizadas.