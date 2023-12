Otra más de tribunales: Absuelven a Rosario Robles de Estafa Maestra

“Se inhibe la persecución penal y cesan las medidas cautelares, por lo que el juez decreta el sobreseimiento total de la causa penal” contra Rosario Robles

Regeneración, 7 de diciembre de 2023. Portales destacan que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en CDMX confirmó la decisión de un juez de cancelar el proceso a Rosario Robles.

Esto, por el caso de su presunta omisión ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos de la Estafa Maestra.

Robles

Y es que en febrero, el juez de control Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, estableció que consideró que los hechos que le imputan las acusaciones en contra de Rosario Robles no son delito.

Además, dijo que debían ser sancionados por la vía administrativa.

E incluso el juzgador determinó que:

– “Se inhibe la persecución penal y cesan las medidas cautelares, por lo que el juez decreta el sobreseimiento total de la causa penal”, contra Robles.

Y así, el juez retiró las medidas cautelares que se le habían impuesto a Rosario Robles, como la prohibición de salir del país sin autorización y la presentación periódica ante la Fiscalía.

Toca

Por otra parte, se indica que el 30 de noviembre, al analizar el toca penal 320/2023, el Tribunal Colegiado desechó por unanimidad de votos rechazar la la apelación que presentó la Fiscalía.

Lo anterior, en contra de la decisión de Paredes Gorostieta.

Sin embargo, se indica que la Fiscalía y Auditoría Superior, quien también se presentó como ofendida, pueden presentar un nuevo reclamo en contra de la decisión del Tribunal.

Al tiempo que se destaca que Rosario Robles fue exsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Además, acusada de ser omisa ante desvíos de más de cinco mil 73 millones 350 mil pesos mientras estaba al frente de estas entidades.

Sin embargo, Rosario Robles prometió volver a la política en enero de 2024.

Esto, con un documental en el que narrará cómo fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador es responsable de su encarcelamiento.

Aún se desconoce si competirá por algún puesto como legisladora o si se acercará a alguno de los partidos del bloque opositor.

Risas

“Terminó la infamia. Me encerraron pero jamás dejé de ser libre y nunca me doblaron ni me arrebataron mi dignidad. Utilizar las instituciones para venganzas no es de demócratas”, así dijo en X, Robles.