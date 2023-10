¡Otra más! Esta es la verdad sobre el militar que “restringe” paso de ayuda a Acapulco

La SSCP desmintió que un militar haya extorsionado a personas que iban a entregar apoyo para los damnificados de Guerrero, como indicaron algunos medios .

RegeneraciónMx, 30 de octubre de 2023. Luego de que medios de comunicación y periodistas difundieron un video donde supuestamente un militar “restringe” ayuda para los damnificados.

A través de redes sociales el periodista, Pascal del Río, compartió un video en donde se puede escuchar a un militar “detener” la ayuda.

En la grabación se puede escuchar como el militar extorsiona a las personas; el periodista aseguró que los hechos ocurrieron en Chilpancingo, Guerrero.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) desmintió que el video suceda en Guerrero; pues los hechos sucedieron en Aguascalientes y ya se actuó en contra de los militares involucrados.

“Ese video no es en #Chilpancingo, corresponde a imágenes en #Aguascalientes, de septiembre pasado. Por este hecho, ya se procedió a establecer la sanción correspondiente a los elementos participantes”, señaló.

Ese video no es en #Chilpancingo, corresponde a imágenes en #Aguascalientes, de septiembre pasado. Por este hecho, ya se procedió a establecer la sanción correspondiente a los elementos participantes. — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 30, 2023

Mientras que, el abogado, César Gutiérrez Priego, dijo que se trata de un policía militar que se remitió al Ministerio Público Militar.

“… no tiene nada que ver con el estado de Guerrero, no es en Chilpancingo y no tiene nada que ver con la versión que dan sobre robos a personas civiles por parte de Militares que van rumbo a Acapulco”.