Padre de Debanhi revela que ha recibido amenazas; “no tengo miedo”, señala

El padre de Debanhi aseguró que estas intimidaciones no lo van a detener y dijo que no tiene miedo

Regeneración, 28 de abril de 2022. Este jueves, Mario Escobar, padre de la joven Debanhi Escobar Bazaldúa, aseguró que ha recibido amenazas de muerte, y dijo que a pesar de esto continuará insistiendo para que las autoridades esclarezcan la muerte de su hija.

Dijo desconocer el origen de las amenazas

“No tengo miedo a nada, no me importa que me sigan amenazando de muerte”, declaró. Al tiempo que señaló que desconoce el origen de las amenazas.

El padre de la joven, aseguró que estas intimidaciones no lo van a detener y dijo lo siguiente: ”¿Me ven con miedo? No tengo miedo”, dijo este jueves a medios antes de entrar a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León.

Cabe señalar que, este miércoles, Mario Escobar acudió a una conferencia de prensa que realizó la Fiscalía de Nuevo León para informar sobre los avances en el caso de Debanhi, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 21 de abril.

El 9 de abril comenzaron a circular los primeros reportes sobre la desaparición de Debanhi y su cuerpo fue hallado el 21 de abril en el interior de una cisterna ubicada en un motel cercano al lugar donde un taxista la dejó y le tomó una fotografía que se hizo viral.

Familia cuestiona la versión de la fiscalía

Luego de la información que ha dado a conocer la fiscalía, su familia ha cuestionado la versión inicial de la dependencia, de que se trató de un accidente.

La declaración hecha por el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero poco después de anunciarse el hallazgo del cuerpo, la causa de la muerte de la joven fue una “contusión profunda del cráneo”.