Se desmorona el PAN; renuncia senadora y denuncia corrupción

La senadora Martha Márquez señaló que la dirigencia nacional del PAN permite que haya corrupción y sólo permite a sus amigos que se afilien a la entidad política.

Regeneración, 12 de noviembre del 2021. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Márquez, renunció a su militancia por corrupción y favoritismos al interior en la entidad política.

A través de un video, la legisladora acusó a la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Marko Cortés, de permitir la corrupción en las gubernaturas.

Además, denunció que la dirigencia impide que los ciudadanos se afilien libremente al partido; pues existen favoritismos para los amigos del presidente del PAN. Por lo que consideró que al interior permiten que no haya democracia.

«Se perdió la esencia; no se defiende a la familia; no hay posturas claras en temas que les urgen a los mexicanos y no hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo», expresó.

Por ello, informó que no podía continuar en Acción Nacional porque si lo hiciera sería cómplice del daño que se le causa a las familias de Aguascalientes.

Fue víctima de violencia política y el PAN no hizo nada

Por otra parte, acusó que fue víctima de violencia política y el PAN no la defendió; a pesar de que ha defendido «las causas de los mexicanos desde el Senado».

Márquez dijo que los principios del PAN establecen que, como legisladora, debería luchar por un México mejor, lejos de la corrupción y respetar a todas las personas.

En este sentido, sostuvo que continuará trabajando por Aguascalientes y por México; así como contra la corrupción y el daño que realizan algunos políticos al estado en el que nació.

Aunado a ello, agradeció a las personas que la han acompañado en su trayectoria política. Por último, reconoció que en el PAN hay personas honorables, dignas de representar al partido y les debe su admiración.