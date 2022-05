Pati Chapoy fue agredida en un centro comercial de Polanco, según columnista

La conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, recibió una serie de agresiones e insultos por aparte de una mujer que se la encontró en un centro comercial

Regeneración, 4 de mayo de 2022. La periodista de espectáculos, Pati Chapoy, se volvió tema de conversación tras revelarse que sufrió agresiones al interior de un centro comercial en Polanco.

El columnista Ernesto Hernández dio a conocer este miércoles que la conductora de ‘Ventaneando‘ vivió una terrible serie de agresiones mientras disfrutaba de un café en una tienda departamental.

De acuerdo con el texto publicado en el portal ‘Yo soi tú’, Pati Chapoy fue víctima de los desplantes de una mujer que la encontró mientras ella estaba de compras.

Lo anterior desató la furia de su amigo Ernesto Hernández, quien narró que tuvo que actuar en defensa de la periodista de espectáculos.

En la columna ‘Ver, oír y no callar’, Ernesto Hernández, narró cómo fue que la jefa de ‘Ventaneando’ fue atacada por una mujer.

Sobre el tema, el columnista reveló que los hechos se registraron hace 15 días, mientras él acompañaba a Pati Chapoy para ir de compras.

Entre otros detalles, el autor comentó que el problema surgió en un centro comercial en Polanco, Ciudad de México. Sin embargo, la tarde de ‘shopping’ de Pati Chapoy pasó a ser un trago amargo por las agresiones que le lanzó una mujer.

El columnista comentó que Paty Chapoy habría hecho «oídos sordos» a las groserías e insultos de la mujer, pero la agresora continuaba con los desfiguros.

Como consecuencia, el amigo y compañero de trabajo de la periodista indicó que decidió defenderla, lo cual desató más problemas contra la mujer.

«Mientras más se acercaba a la puerta, gritaba y vociferaba más y más cosas, estaba fuera de sí, enardecida, enloquecida y entonces no pude contenerme más, me levanté de la mesa y me acerqué a ella tratando de conciliar el asunto»