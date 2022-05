Paulina Goto denunció intentó de secuestro de conductor de Uber

Según Paulina Goto sintió miedo pues el conductor de Uber tuvo un comportamiento extraño así que se tuvo que bajar del carro mientras este estaba en movimiento

Regeneración 14 mayo 2022. La actriz Paulina Goto publicó en su cuenta de Twitter que se sintió amenazada y en peligro mientras se transportaba en un Uber.

Según la actriz sintió miedo pues el conductor tuvo un comportamiento extraño así que se tuvo que bajar del carro mientras este estaba en movimiento.

En su relató, Paulina Goto indicó que se subió al Uber y bajó la ventana pero el conductor la subió y le puso seguro a la puerta.

“Bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no”, escribió la actriz.