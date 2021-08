Pepillo Origel arremetió en contra de una seguidora que lo criticó por su cirugía estética de rostro, además le exigió que no se meta con Irma Serrano

El periodista de espectáculos pidió más respeto para la señora Serrano

Regeneración, 18 de agosto de 2021. El conductor de espectáculos, Juan José Origel, arremetió en contra de una hater en la plataforma de videos YouTube.

El caso fue dado a conocer por el propio Pepillo Origel, quien aseguró durante sus menciones que una persona le dijo que se parecía físicamente a Irma Serrano ‘La Tigresa‘.

Durante su reciente video, el periodista de espectáculos confrontó a la mujer que lo comparó con Irma Serrano, explicando que la causa de esta situación fueron las cirugías de rostro que presuntamente se ha hecho.

Pepillo Origel comenzó enviando sus saludos para los seguidores de su canal y luego comenzó a desatar la polémica.

«Me pone que ya basta de tantas operaciones porque ya me parezco a Irma Serrano, en primer lugar; no seas igualada con la señora Serrano, con ella no tienes que meterte»