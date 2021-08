Sheinbaum indicó que la reducción de diversos delitos en la Ciudad de México es resultado de la estrategia de seguridad implementada por su administración.

Regeneración, 18 de agosto del 2021. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó la estrategia de seguridad que se implementó en la capital del país en contra de la delincuencia.

Y es que, la mandataria capitalina indicó que el vínculo entre la delincuencia y la parte alta del gobierno se rompió.

Durante la Ceremonia de Reconocimientos a la Policía de la Ciudad de México, Sheinbaum destacó la reducción de delitos en la capital.

Entre los delitos que se redujeron en la CDMX se encuentra el homicidio, resultado que atribuyó a la estrategia que se implementó en la capital.

“A partir del segundo semestre de 2019, reducciones muy muy significativas en todos los delitos. Yo digo que se debe a que tenemos estrategia, aquí hay una estrategia para atender la inseguridad, para combatir la inseguridad en la Ciudad de México”, declaró Sheinbaum.

La mandataria indicó que se logró romper con el vínculo que existía entre la delincuencia y los mandos de la policía y autoridades capitalinas.

“Parece poca cosa, pero cuando en la parte alta los mandos de la policía o en la Fiscalía General de Justicia no se dedica a proteger delincuentes, sino a combatirlos, cambia la ecuación, cambia la fórmula”.

Sheinbaum señaló que ahora se gobierna con ética

Sin embargo, precisó que esto no significa que ya no existan actos o autoridades corrompidas.

“Eso no quiere decir que no hayamos terminado con toda o que no pueda presentarse actos de corrupción en algún servidor público».

La mandataria capitalina informó que la forma en que se gobierna es con una visión distinta a la administración anterior.

«Pero la gran diferencia es que antes era parte de la forma que se gobernaba y hoy hay una ética distinta, una visión completamente distinta”.

Y es que, de acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México hubo una reducción de 16 delitos.

Entre los que destaca el robo a casa habitación con violencia, robo a repartidor, hurto a negocio con violencia, entre otros.