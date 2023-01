Piña ha votado contra la 4T, reformas estratégicas consolidadas: AMLO

AMLO subrayó la elección de una mujer presienta de la Suprema Corte. No hay forma de revertir la Cuarta Transformación. Conservadores no tienen mayoría

Regeneración, 3 de enero de 2022. Urge una reforma en el Poder Judicial, por la corrupción que impera, expresa AMLO en torno a la elección de la ministra Piña como presidenta de la Corte.

Además celebró la designación de Piña como primera mujer que preside la máxima instancia de justicia de México.

Y es que AMLO subrayó que hasta ahora hay autonomía en la Corte.

-«…, eso no lo van a aceptar nuestros adversarios, esa es la verdad, nosotros no imponemos nada en la Corte».

AMLO

Y es que AMLO subrayó que la ministra «siempre ha votado en contras de las iniciativas que nosotros hemos defendido».

Sin embargo las principales reformas han salido adelante en el legislativo, aunque hay pendientes. No hay manera que desde la Suprema Corte se frene la 4T.

Asimismo, subrayó que los conservadores tienen mayoría para bloquear pero no para modificar las leyes.

AMLO enlista reformas fundamentales y pendientes.

Con respecto a la Suprema Corte, señala diferencias de ideas y defiende que el mundo no sea aburrido.

Bien

-«Me pareció bien, destaco el hecho histórico de que por primera vez una mujer va a ser presidenta de la SCJ desde 1825, dos siglos, casi, entonces, eso es muy importante», recordó AMLO.

Asimismo, AMLO reiteró que la SCJN es un órgano autónomo.

-«Eligieron los ministros como lo establece el procedimiento y hubo aceptación y acuerdo, se trata de un poder autónomo, independiente, como nunca había insistido», destacó.

-«La Presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros defendemos. Nadie puede decir que hay subordinación de poderes al ejecutivo».

Además, AMLO reiteró la urgencia de la reforma al Poder Judicial ante la corrupción que persevera.

Respeto

Sin embargo AMLO recordó que la Ministra Piña voto en contra de que los delitos fiscales -evasión de impuestos.

Además, votó por permitir que un ministro de la Suprema Corte – ella misma- gane tres veces más que lo que gana el presidente.

Ley

Y es que el presidente abundó que existe una relación respetuosa, «afortunadamente estamos llevando acabo un programa de transformación, donde no necesariamente se tiene que modificar las leyes».

Esto desde el principio lo definimos, dijo.

Después independencia, Constitución del 1824, primera República, con la Reforma, la Constitución de 1857, luego, la Revolución, 2017 se elabora la Constitución vigente.

Si llevamos la Cuarta Transformación, lo que correspondía era promover un Constituyente, pero, dijimos: Nos vamos a estancar, no va a ser fácil.

Así el presidente AMLO detalló que se buscó «lo que podemos cambiar, lo estratégico y qué dejar hacia adelante».

-Escogimos 10 reformas- reveló.

Lista

Seguidamente AMLO destacó que las fuerzas armadas «nos ayudaran en tareas de seguridad pública». Antes se tenían 20 mil operativos, sin cuarteles, con indisciplina y corrupción.

«Ahora tenemos una Guardia Nacional con 123 mil elementos y cuarteles 594 se van a tener a finales del gobierno».

Y de los cuales se han construido 250 cuarteles. Pero además, trabajando juntos, destacó el presidente.

Incluso puso como ejemplo el motín de Ciudad Juárez. «si no es con la Guardia Nacional o la Defensa ¿Como se enfrenta?.

Además detalló la revocación de mandato para presidente

-«Y como hay algunos que son muy conchudos que aunque tengan 15 o 20 % de aceptación, ahí se quedan», ahora a medio mandato se puede revocar.

Esto, «porque lo que contaba antes era la democracia representativa, no la democracia participativa».

-«En todo momento cambiar la forma de su gobierno», subrayó AMLO.

Sigue

Por otra parte dijo que la tercer reforma es que ya no hay fuero para el Presidente. Llevaba como siglo y medio que al presidente solo se le podía juzgar por traición a la Patria.

Recordó que con Salinas se modifico la ley para que la corrupción ya no fuera delito grave.

Y, la que más complace, es la pensión a los adultos mayores y las becas para estudiantes sean un derecho Constitucional.

Ahí si, venga quien venga, «no van a pode dejar de entregar las pensiones», y que cada año van a tener que aumentarlas, sentenció AMLO.

Electoral

Recordó AMLO que con relación a lo electoral, se avanzó solo en cuestiones administrativas, no con el fondo porque el bloque conservador no quiso.

Esto es, que se redujera el número de diputados de 300 a 500, reducir el presupuesto del INE en 10 mil millones

«No quiso que consejeros los elija el pueblo, pero eso queda pendiente, ya la verdad no tenemos nada que temer», aseguró AMLO.

Yaquis

Además aprovechó para subrayar que su gobierno seguirá haciendo justicia y eso aun que el poder Judicial no quisiera.

«Esto que pudiera bloquear el poder Judicial, que no creo que esa fuera su intención, pues no pasa nada».

Así AMLO detalló que se trata de devolverle 30 mil hectáreas a los Yaquis, se apoye al campo, 11 millones de becas a estudiantes pobres.

-«Eso no nos lo pueden impedir», subrayó.

Tendrían que modificar la Constitución el bloque conservador y para eso se requiere tener mayoría pero no la tienen.

Tienen mayoría para bloquear, pero no para cambiar las leyes.

Impuestos

Ya encarrerados AMLO recuerda algo:

-«Una que es buenísima, no permitir la condonación de impuestos, pero imagínese cuánto dinero se dejaba de recibir».

Subrayó que no pagaban impuestos los potentados, esa es la gran reforma, imagínense, cuánto ingresa ahora.

Estoy hablando, cuando venden Banamex, tenían que haber pagado 12 mil millones en impuestos. Ahora que una parte de Televisa se vende a Univisión, 8 o 10 mil millones en impuestos.

Oxxo,12 mil millones. Walmart, 12 mil millones, Bimbo por paletas payaso, ricolino, 6 mil millones.

Agradecerles

Y desde luego agradeció que los grandes paguen impuestos para que no se aumenten otros impuestos a la mayoría, no haya gasolinazos ni deudas.

Seguidamente detalló AMLO que «No es que no pagaran impuestos, es que vivían en un mundo de hipocresía que la economía informal no pagaba impuestos.

Como mintieron con eso, subrayó el Presidente: «…, el problema de México es la recaudación si se compara con Chile Alemania porque no se cobra impuestos a la economía informal».

A la gente que se busca la vida como puede, cuando el problema es que no pagaban impuestos los grandes.

Y los salarios no se incrementaban porque aumentaba la inflación, se aventaron 30 años con esa mentira. Que si subían el precio de la gasolina no efectaba porque la mayoría no tiene carro.

«Una eminencia de estas»– subrayó AMLO, en la reiterada referencia al argumento hacendario neoliberal.

Llamado

Finalmente AMLO reveló que la ministra Piña le llamó por teléfono. Y que la felicitó.

-«Ella sabe muy bien. No tenemos por qué pensar lo mismo, no solo porque somos dos poderes independientes», por que si se pensara igual, la vida sería muy aburrida.