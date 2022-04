¿Por qué se dejó libre a Ovidio Guzmán?

La oposición ha utilizado este caso para atacar a la administración del presidente López Obrador sin embargo, la realidad es que el tema Ovidio Guzmán ha sido el más complicado de su gobierno.

RegeneraciónMx, 3 de abril de 2022. El 17 de octubre de 2019 ha sido marcado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el día más complicado de su administración ya que evitó la detención del hijo de Joaquín Guzmán Loera «El Chapo», Ovidio Guzmán, para que no se derramara sangre inocente.

Sin embargo, a pesar de que la administración de AMLO se ha encargado de llevar a cabo un ataque frontal a las causas de la violencia y la desigualdad, la realidad del operativo que buscaba detener a ese personaje, ahora tiene más datos reveladores del por qué y cómo es que se dejó libre.

La información surge a partir de los más recientes comentarios del presidente que señala que ningún presidente deja de saber lo que pasa en el país y para ejemplificar este hecho, recordó lo vivido en Culiacán.

“Es muy difícil que no se entere el presidente, más cuando se trata de un asunto delicado. Les voy a poner un caso, yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Guzmán Loera, o sea, no me avisaron, no supe antes. Esto fue porque se considera que son temas o tareas que ya tienen (asignadas) las Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar la paz, la tranquilidad. Me enteré cuando se generó el conflicto, que ahí sí ya, como era una situación mucho muy delicada, tomé la decisión de parar el operativo porque iban a haber muchos muertos”, indicó AMLO.