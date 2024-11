Presentador de Fox & Friends será secretario de Defensa de EE.UU

EE.UU: En redes subrayan que el Pentágono está en shock por nombramiento de Pete Hegseth presentador del canal Fox News como secretario de Defensa

Regeneración, 13 de noviembre de 2024. En redes subrayan que un presentador de Fox News será secretario de Defensa del imperio más poderoso del mundo, ya que Donald Trump designó Pete Hegseth.

Y es que Hegseth es un capitán de la Guardia Nacional del Ejército y copresentador del programa “Fox & Friends Weekend” del canal Fox News.

Cosa que tiene sorprendida al Pentágono y los políticos.

Trump EE.UU

Por su parte, la senadora Elizabeth Warren dijo que “un copresentador de fin de semana de Fox & Friends no está cualificado para ser Secretario de Defensa».

Seguidamente, agregó:

«Dirijo el panel de personal militar del Senado. Mis tres hermanos sirvieron de uniforme. Respeto a cada uno de nuestros militares».

Advirtió además, que “la elección de Donald Trump nos hará menos seguros y debe ser rechazada».

Además, se indica que en junio, en un acto en Las Vegas, Trump animó a sus seguidores a comprar el libro de Hegseth.

Así, en el ejército, dijo “

los mensajes progresistas desaparecerían en un plazo de 24 horas”.

Hegseth se opone a la equidad y la inclusión. También ha cuestionado el papel de las mujeres en combate.

E incluso abogado por indultar a los miembros del servicio acusados de crímenes de guerra.

Mujeres

Hegseth, de 44 años, un conservador acérrimo que apoya las políticas de Trump de “EE.UU primero”, ha presionado para que el ejército sea más letal.

Además, durante una entrevista en el podcast “The Shawn Ryan Show”, dijo que permitir que las mujeres presten servicio en combate perjudica ese esfuerzo.

“Todo lo que implica que hombres y mujeres sirvan juntos hace que la situación sea más complicada, y la complicación en el combate significa que las bajas son peores”, dijo Hegseth.

Al abrir espacios de combate para las mujeres, “hemos cambiado los estándares para colocarlas allí, lo que significa que hemos cambiado la capacidad de esa unidad”, dijo Hegseth en la entrevista del podcast.

Desde que Ash Carter abrió todos los roles de combate a las mujeres en 2016, las mujeres han pasado con éxito las extenuantes pruebas militares para convertirse en Boinas Verdes y Rangers del Ejército.

Así como la prueba de Guerra Especial Naval para servir como tripulantes de embarcaciones de combate, esto es operadores de embarcaciones que transportan a los SEAL de la Marina.

Mismos, llevan a cabo sus propias misiones clasificadas en el mar, apuntan agencias.

Falta de experiencia

Mientras Trump elogió a Hegseth como “duro, inteligente y un verdadero creyente en el principio de “Estados Unidos primero”, otros se apresuraron a señalar la falta de experiencia.

Incluso, algunos sugirieron que podría ser jefe del Pentágono sólo de nombre, ya que la Casa Blanca de Trump dirige el departamento.

“Hay motivos para preocuparse de que esta no sea una persona lo suficientemente seria en la formulación de políticas, ni en la implementación de políticas, como para hacer un trabajo exitoso”.

Así, dijo el representante Adam Smith de Washington, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo que la falta de experiencia de Hegseth en seguridad nacional hace que sea más difícil obtener la confirmación del Senado.

“Creo que Trump estaba cansado de pelear con sus secretarios de Defensa y eligió a uno que le sería leal”, dijo Cancian.

Amistad EE. UU

Finalmente, entre muchas cuestiones, se indica que Hegseth ha colaborado con Fox News desde 2014 y ha desarrollado una amistad con Trump, que aparecía regularmente en su programa.

Es autor de The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free.

“Con Pete al mando, los enemigos de Estados Unidos están sobre aviso: nuestras Fuerzas Armadas volverán a ser grandiosas y Estados Unidos nunca se rendirá”, dijo Trump en un comunicado.

“Nadie lucha más duro por las tropas y Pete será un defensor valiente y patriótico de nuestra política de ‘Paz a través de la fuerza’”.

