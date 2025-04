México sin nuevos aranceles: Consolidar trato preferencial: Sheinbaum

Sheinbaum: En el marco del T-MEC sin aranceles 85% del comercio con EE.UU, 15% restante puede integrarse al tratado. Se revisa aluminio, acero y automotriz

Regeneración, 3 de abril de 2025. La presidenta Sheinbaum subrayó que México no tendrá nuevos aranceles, pese a que Trump publicó ayer su tabla mundial arancelaria.

«Escucharon el mensaje del presidente Trump —supongo— ayer sobre esta nueva política comercial, arancelaria, de los Estados Unidos al resto del mundo».

Así dijo al iniciar la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional.

Sheinbaum

«En el caso de México, no hay aranceles adicionales —tampoco a Canadá, aunque en el caso de Canadá sea en algunas especificaciones—y eso es bueno para el país».

«Aunque algunos no quieran reconocerlo, tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el Gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto».

Esto es: respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos, y a la soberanía nacional.

Y «eso ha permitido que México no tenga aranceles adicionales».

“México es respetado por E.U. y por el mundo entero”, afirmó la presidenta @Claudiashein.

«Tiene que ver también con la fuerza de nuestro gobierno. Y como siempre digo: hay mucho pueblo en México; esa es la fuerza en nuestro país, en eso radica, en que no hay división entre pueblo y gobierno».

Decretos.

Seguidamente, Sheinbaum precisó sobre los aranceles al acero y aluminio, los cuales también forman parte del diálogo con EE.UU.

Tenemos todavía dos decretos que hizo el presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que es también para todo el mundo, no solamente es para México y Canadá.

«Es más, en el caso de la automotriz tiene sus características para el caso de México y de Canadá, particularmente de México; recuerden que nuestra industria automotriz está muy integrada».

Además dijo que México está en pláticas con el gobierno de Estados Unidos sobre el tema. «…, muy probablemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en Washington la próxima semana».

Entonces, seguimos trabajando «en esos dos temas: industria automotriz, acero y aluminio», reiteró Sheinbaum.

Sectores

Ahora, es muy importante que conozcan todas y todos, qué sectores no tienen aranceles, porque son muchísimos.

«Es decir, no sé si recuerdan que en la última llamada con el presidente Trump yo comenté que, en el caso de aranceles recíprocos, a mi entender no iba a haber aranceles, porque como México no pone aranceles a EE.UU, pues EE.UU no pone aranceles a México».

Al tiempo que recordó haberlo dicho además, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Y, obviamente, también «con sus características que tiene que ver —repito— con lo que ha planteado para la industria automotriz, acero y aluminio».

Pero es muy importante que se sepa todo aquello «que mantiene cero aranceles dentro del Tratado Comercial con Estados Unidos, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá».

Reunión Sheinbaum

Por otro lado, es importante que sepan que hoy a las 12:00 del día convocamos a una reunión amplia donde van «a estar gobernadores, legisladores y legisladoras, empresarios, representantes de trabajadores, de sindicatos y representantes de pueblos originarios. Una reunión representativa, amplia».

El objetivo de esta reunión, es el plan de fortalecimiento de la economía nacional y el bienestar del pueblo de México es un plan que venimos desarrollando y tiene que ver con el Plan México.

De todas maneras, vamos a acelerar muchas de las acciones del Plan México y eso es lo que vamos a presentar el día de hoy a las 12:00, en el Museo de Antropología.

Tras lo anterior, Marcelo Ebrard explicó que el T-MEC sobrevivió a esta nueva era arancelaria y que 85% de las mercancías a EE.UU no tienen arancel.

Y, comos e indica, el otro 15% de mercancías también puede integrarse el mecanismo del T-MEC. Lo que se pide a empresas es que estén al corriente fiscalmente y el trámite dura dos o tres días.

