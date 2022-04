Presentan ‘A la Brecht’ en Los Pinos: la catarsis tras la pandemia

Este fin de semana llega El Helénico al Complejo Cultural Los Pinos con una historia alucinante, catártica y cargada de música. ‘A la Brecht’ es un homenaje a muchas cosas: a Bertolt Brecht, a un hecho histórico que puso al mundo de cabeza, a las personas que murieron por el COVID-19.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 22 de abril de 2022.- Este fin de semana llega A la Brecht al Complejo Cultural Los Pinos, una obra que bien podría interpretarse como la catarsis de quienes sufrieron con el confinamiento por el COVID-19.

Se centra en el vaivén emocional de cuatro músicos que se reúnen una noche de semáforo rojo en un festival clandestino con música del alemán Kurt Weill. Acompañados de una entidad femenina agria, ambiciosa y grotesca que pertenece al crimen organizado y la política carroñera.

«Recurre a música relacionada con Brecht y a sus anécdotas más emblemáticas. Y sí, es como una catarsis. Se trata de artistas que quién sabe cómo han sobrevivido al encierro y se reúnen un día para tocar, para ensayar algo, aunque sin saber cuándo lo van a estrenar. Esa la anécdota de la obra», platicó Alexandro Guerrero en entrevista para RegeneraciónMx.

Una mirada a los personajes

La puesta se vale de cuatro personajes que, interpretados por Adriana Camacho, Pablo Castro López, Gisela Escalera y Alexandro Guerrero —también dramaturgo y director de la puesta—, experimentan un mundo de inseguridades y miedos que nacen tras el encierro.

Sus nombres hacen referencia al COVID-19. Ellas son Anosmia (pérdida del olfato) y Ageusia (pérdida del gusto), y ellos MERS (un tipo de coronavirus ubicado en medio oriente) y Él.

Aunque A la Brecht no tiene un perfil panfletario, sí hace una discreta crítica a la corrupción y el crimen de la CDMX. Los efectos de hechos como el hallazgo de dos cadáveres en el centro histórico o el escándalo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quedan plasmados a través de la mujer agria, Lady M.

«Es un estado intermedio entre el teatro de calle y el cabaret clásico en el que todo es lo político. Aquí no hay una la noticia de hoy, sino una situación histórica, la pandemia. Además, estoy acompañado de tres músicos extraordinario. No son personajes realistas, sino un elenco narrando lo que le pasa a ‘esa cosa’ que está en escena», aclaró Guerrero.

Para Alexandro, quien también es autor de la columna Desmontajes en este medio, A la Brecht significó un trabajo catártico para todo el elenco, pues su gestación se dio totalmente durante el confinamiento entre 2020 y 2021. Como seres humanos se enfrentaron a miedos, ansiedades e incertidumbres.

«De pronto vino la pandemia y todo cambió… muchos en la comunidad del teatro estaban con la vida a punto de irse al hoyo. Todos estábamos mal. Y cuando empezamos a ensayar esta obra todo iba saliendo y nos cambió el sentido. De pronto fue ¡quiero vivir! ¡ya puedo trabajar!. A mí A la Brecht me salvó», recordó Alexandro en entrevista por zoom.

Los Pinos para el público

La escenografía corrió a cargo de Claudio Vargas, quien tuvo la perfecta visión para recrear un terreno baldío en el escenario de La Párgola, pero sin lastimar la vista alrededor que, finalmente, pertenece a la historia de México.

«Llegó Claudio y captó perfecto todo el concepto. Esto fue la cereza del pastel, porque la obra está pensada para un espacio cerrado, pero él logró hacer flexible la propuesta, llevarla a otro tipo de escenario», comentó Alexandro Guerrero.

La escenografía fue diseñada por Claudio Vargas.

Que A la Brecht llegue a Los Pinos es una muestra más de que funcionó el nuevo giro de este lugar, que por años fue la casa presidencial. Continúa nutriendo su cartelera cada fin de semana y también ha dado espacio a talentos que antes no habrían tenido acceso a los apoyos del Estado, consideró Alexandro.

«La primera vez que oímos que iba a ser un centro cultural no lo creímos. Uno pasaba por el lugar y no se veía nada, no se podía llegar. Ahora está abierto para todos. Incluso, siguen los apoyos económicos a la cultura, siguieron durante la pandemia, y no desaparecieron como se dijo. Estar en Los Pinos es haber blandido un muro», agregó el dramaturgo.

Alexandro Guerrero agradece que Los Pinos estén dando espacio a un teatro valioso y sin talentos elegidos por su color de piel o el apellido que poseen, como lo hace lo que él llama el «teatro comercial».

A la Brecht se presentará en La Pérgola, ubicada detrás de la casa de Lázaro Cárdenas, este sábado 24 y domingo 25 de abril a las 13 horas. El acceso es gratuito y está destinada, principalmente, a las jóvenes audiencias.