Presunto asesino de Hugo Carbajal tras las rejas en Barrientos

Fiscalía del Edomex informó del cumplimiento de la orden de aprehensión en contra de Mauricio «N» acusado del asesinato del joven Carbajal

Regeneración, 7 de abril del 2022. La Fiscalía del Estado de México confirmó que se cumplió la orden de aprehensión contra Mauricio ‘N’, presunto asesino del joven Hugo Carbajal.

De acuerdo con la dependencia, el sujeto se presentó voluntariamente ante las autoridades y será procesado por el delito de homicidio calificado.

Además se indica que el acusado ingresó al penal de Barrientos, en Tlalnepantla, alrededor de las 21:00 h.

-“Lo que les queremos decir es que ya se encuentra detenido el asesino de Hugo”, reveló Maureen Amaro, madre del adolescente.

Carbajal

Y es que el pasado 2 de abril cuando el joven de 15 años fue atacado en el cuello con una botella de vidrio durante una fiesta realizada en el municipio de Jilotzingo.

La lesión le provocó la muerte en el Hospital General de Atizapán ‘Salvador González Herrejón’.

De acuerdo con testigos, Hugo fue agredido por Mauricio M., de 36 años de edad, quien alegó que el joven se había comportado de manera incorrecta durante la fiesta.

Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se cumplimento orden de aprehensión.

Además, la dependencia señaló en Twitter que el imputado se presentó voluntariamente y le asiste la presunción de inocencia.

Identificado

Asimismo, el hombre fue identificado por familiares y amigos de la víctima luego de que se difundió un video en el que se observa que sostiene a Hugo Carbajal.

Esto, en tanto que el hoy occiso, está a punto de desfallecer luego de que presuntamente le provocó una lesión a la altura del cuello que lo privó de la vida.

La #FGJEM cumplimentó orden de aprehensión en contra de Mauricio “N” por su probable intervención en el hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de una víctima menor de edad. El imputado se presentó voluntariamente, le asiste la presunción de inocencia. — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 7, 2022

Versiones

Sin embargo, otros portales y en redes sociales indicaron versiones contradictorias de los hechos

-«Y saben por qué fue el altercado? El chamaco que tanto defienden había pedido tachas y cristal para todos sus amigos, no pagó».

Lo anterior habría sido escrito por el presunto asesino del joven Carbajal.

Incluso señala: « y me dijo que de huevos no lo iba a hacer, me escupió y me lanzó tres golpes, traté de no hacer nada hasta que me dijo que si no le llegaba me iba a matar».

En su relato dice que «posterior a eso sacó de una cangurera algo parecido a un arma, yo lo único que hice fue reaccionar, aquí estoy señalado como el malo, pero ¿Cómo hubieran reaccionado ustedes?».

Así me denuncien el Tweet, yo lo vuelvo a poner. Dentro de la familia de Hugo Carbajal hay un mierdero, da risa que la mamá ausente ahora sí se meta en su papel, cuando de ninguno de sus hijos ha podido hacerse responsable 🥱 pic.twitter.com/BvgZ8gzD1I — 💕Kchts 💕🐔 (@LaSraCorajes) April 6, 2022

Twitter

Y es que aparentemente, el acusado usó su cuenta de Twitter, para referirse a los sucedido con el jóven Carbajal.

-«Lo que dejan de ver es la agresividad de su angelito, estaba de lucido con sus amigos, además de drogado y de que lloren en su casa en su casa a que lloren en la mía».

Al tiempo que agregó: «Lamento que Hugo haya perdido su deseo de ir a la selección mexicana, pero ya».

Politizar

Por otra parte los portales señalan que el acusado dijo en las redes sociales que dejaran de politizar el asunto.

-«Por favor, dejen de politizar este asunto, estoy escondido y temo por mi familia, yo solo fui víctima de las circunstancias».

De hecho, señaló, no dicen nada de que los jóvenes están «en un lugar sin supervisión haciéndose los machitos, drogándose y fornicando como adultos, ¿Y los padres?».

Además de pedir no juzgar : “Antes de emitir juicios vean siempre la otra versión y verán que no era tan santo. Ni pedo no me pagaron mi merca».

Finalmente como se recordará los hechos ocurrieron el pasado 2 de abril, donde Hugo Carbajal acudió junto a unos amigos a una fiesta en Jilotzingo.

Esto es en un salón de nombre Imperio, donde según testigos, había cover de 100 pesos para entrar al evento.