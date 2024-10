Casos Diana Sánchez y Oralia Pérez: Coincidencias balísticas y dactilares

En un giro inesperado la Fiscalía de la CDMX reveló que balística y dactilares coindicen en ataque armado a activista trans Diana Sánchez y ejecución de abogada Oralia

Regeneración 18 de octubre de 2024. Portales destacan que hay «coincidencias balísticas y de huellas dactilares”, en las investigaciones del ataque contra Diana Sánchez Barrios, y la ejecución de Oralia Pérez.

Y es que como se sabe Diana Sánchez, diputada suplente del PRI y activista trans fue atacada a balazos en el Centro Histórico de la CDMX.

En paralelo, la abogada penalista, Oralia Pérez Garduño, fue ejecutada el jueves, minutos antes de las 13:00 horas, sobre Viaducto Miguel Alemán y Cuauhtémoc, en la colonia Roma.

Lo anterior, informó el encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López.

Diana y Oralia

Cabe destacar que se indica que se realizó una conferencia de prensa encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

OTRO ÁNGULO del ATAQUE a DIANA SÁNCHEZ BARRIOS

Así caminaba la líder d comerciantes.

Se detuvo a esperar a sus acompañantes.

En un instante el sicario sacó su arma y disparó, 1º vs ellos

Diana corrió a ocultarse.

El tipo la alcanzó y la baleó.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan pic.twitter.com/KHtOeJPKqj — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 18, 2024

Y misma que se convocó para informar sobre los hechos violentos registrados el jueves en la alcaldía Cuauhtémoc.

Así, Lara López precisó que avanzan las investigaciones por ambos casos de violencia, en las que aseguró se han detectado “algunas coincidencias importantes”.

«Tanto en el caso de la abogada que fue asesinada, que se investiga como feminicidio, en el caso de ayer a las cerca de la una de la tarde, tenemos también investigaciones sólidas».

Lo anterior expresó Ulises Lara, quien seguidamente, puntualizó:

«Respecto a algunas coincidencias con huellas dactilares, se sigue en la búsqueda».

Además, de actuaciones relacionadas a «algunas cuestiones en materia balística y estaremos en posibilidad de dar un informe mucho más completo respecto a las investigaciones”, indicó.

Agregó que también se avanza en la realización de la necropsia de las personas fallecidas y aseguró que los resultados se darán a conocer próximamente.

Diana Sánchez

En tanto se informó que la diputada suplente y líder de comerciantes, Diana Sánchez Barrios se encuentra grave, pero estable, tras el ataque a balazos del que fue víctima en Motolinía y 5 de Mayo.

En la conferencia donde Brugada Molina dio a conocer además una estrategia integral para reforzar la seguridad en la zona Centro.

Cirugías

Al tiempo que el secretario de Gobierno, César Cravioto, reveló que en las últimas horas la también activista trans fue intervenida quirúrgicamente en cuatro ocasiones, por las lesiones de bala que recibió.

Recalcó que su situación “es grave pero estable”.

Sin embargo, el otro hombre que resultó herido, Carlos David Núñez Uribe “tuvo varias intervenciones quirúrgicas” y se encuentra en estado delicado.

«Nos reportan que está muy grave, pero salió de las intervenciones quirúrgicas. Está en el Hospital General de Balbuena, que es un hospital del gobierno de la Ciudad de México”.

Por otra parte, lamentó el fallecimiento de otro hombre, Víctor; quien se encontraba con Sánchez Barrios a la hora del ataque a balazos perpetrado por un sujeto.

El cual, además, huyó con un presunto cómplice a bordo de una motocicleta que más tarde fue asegurada por la Fiscalía capitalina, en avenida Nicolás León, colonia Jardín Balbuena.

Esto en la alcaldía Venustiano Carranza.

«Diana Sánchez Barrios tuvo cuatro intervenciones quirúrgicas y nos reportan que está grave, pero estable y está en un hospital privado en la alcaldía de Benito Juárez”, precisó.

Llamado

Por otra parte, César Cravioto, secretario de Gobierno llamó a los comerciantes en vía pública del Centro a no hacer alianza con el crimen organizado.

En conferencia de prensa con la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM y el Secretario de Seguridad Ciudadana @PabloVazC, el Dr. Ulises Lara López, respecto a los hechos suscitados el día de ayer en las colonias Centro y Roma Sur, señaló que hay avances en las investigaciones y se… pic.twitter.com/TzY0K1LEmw — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 18, 2024

«Hacer alianzas con el crimen organizado, no los fortalece, los vulnera. Sus diferencias deben resolverse con diálogo, no con violencia».

Asimismo, Cravioto agregó: «No degraden su actividad lícita realizando acuerdos con quien no respeta la ley”.

Luego de la agresión a balazos, la madre de Diana Sánchez Barrios, Alejandra Barrios Richard, señaló que el ataque podría haber sido ordenado por su propia sobrina, Claudia, o por integrantes de la Unión Tepito.

Previamente, las autoridades aseguraron que se atenderán todas las líneas de investigación, incluidos los señalamientos que hacen la familias de las víctimas.

Casos

Por otra parte, en redes se indica que la Fiscalía de CDMX indaga qué casos de defensa llevaba la abogada penalista Oralia Pérez Garduño.

Esto, como una línea de investigación sobre el móvil de su feminicidio, el cual sí fue un ataque directo, informó el encargado de despacho, Ulises Lara López.

En el caso de la agresión contra la activista trans Diana Sánchez Barrios, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, dijo que ninguno de los testimonios ha referido que los ejecutores sean del grupo delictivo La Unión Tepito.

Así como tampoco de alguien de su propia familia, como lo aseguró en entrevistas su madre, Alejandra Barrios.

Síguenos en nuestro canal de YouTube también