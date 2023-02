Prudencia pide AMLO a gobernadores ante candidatura presidencial

Gobernadores de Morena deben calmar sus ansias y tener confianza en el pueblo de México que no se dejará engañar por publicidad: AMLO

Regeneración, 13 de febrero de 2023. El presidente AMLO llamó a los gobernadores de Morena a actuar con prudencia ante la selección de la candidatura a la presidencia de la República.

AMLO

-“Pienso que deben de manejarse con prudencia y tenerle confianza a la gente, porque va a ser el pueblo el que va a decidir, en el caso de los candidatos que surjan de nuestro movimiento”.

Así dijo AMLO en Palacio Nacional, al ser cuestionado sobre el comportamiento de los gobernadores y su apoyo a las corcholatas de Morena.

-“No hay dedazo. Quién sabe cómo le van a hacer los del bloque conservador, encuesta o un grupo, ya ven cuánta influencia tiene Claudio X González», señaló AMLO.

Además dijo que en el caso de nuestro movimiento, «ahí ya en el estatuto está establecido que es una encuesta».

-«Está probado, no científicamente, técnicamente, que una buena encuesta es el reflejo, es el reflejo de lo que está pensando la gente», subrayó el presidente.

Además dijo que «si se hace una buena selección y las preguntas que ya sabemos. Ahí sale quién es quién”.

AMLO subrayó que México es uno de los países más alfabetizados en términos políticos.

-“Nadie debe estar pensando, ningún político sensato o auténtico va a poder manipular. Ya lo de la publicidad, no hagan caso a publicistas, no les ayudan, no dejan de pertenecer a una élite».

Asimismo el presidente dijo que publicistas «no tienen conocimiento de cómo piensa el pueblo y por lo general menosprecian al pueblo”, explicó.

Spot

Cabes destacar que AMLO ejemplificó en su persona esto de las agencias y publicistas.

-“Llegaba a grabar mensajes y ya me tenían las tarjetas y lo que tenía que decir», relató.

Seguidamente indicó que «para empezar, puro tecnicismo. Se creen que con esas palabras dan la imagen de sabiondos».

-«Yo veía las tarjetas y mejor digo lo que planteo a la gente en las plazas. A la gente le llega, porque esa es la realidad».

Y sentenció:

-«Que ya no estén pensando en esas cosas, que no desprecien o menosprecien al pueblo, que respeten. La gente está más que consciente”, aseguró.

Además, insistió en que “en el caso de los candidatos que surjan de nuestro movimiento” ya se definió que será por medio de encuesta».

Mara

Por otra parte, al referir el caso de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo y quien acudió a la Mañanera de este lunes en Palacio Nacional, recalcó que ella se sometió de igual forma a encuestas.

-“…, nadie la impone, no hay dedazo; quién sabe cómo le van a hacer los del bloque conservador, si va a ser encuesta, si va a ser un grupo, ya ven cuánta influencia tiene Claudio X González y los machuchones”.

Seguidamente precisó que en la encuesta:

-“…, si consideran a una persona honrado, honradón, o corrupto. Si está cercano a la gente o cuál de ellos le gustaría que fuera candidato; si votaría por él, o por ella… y ahí sale quién es quién”.

Moco

Y es que AMLO dijo “nadie debe estar pensando, ningún político sensato o auténtico político, que va a poder manipular.»

-«Ya lo de la publicad, de que ‘vístete de esta manera, ponte moco de gorila, o ríete, afilaste un colmillo que está muy grande, abraza a la gente, di estas frases’ -porque les dan hasta los lemas».

Finalmente AMLO puntualizo:

-«…, yo les aconsejaría a los candidatos que no les hagan caso a los publicistas, no les ayudan, es que los publicistas no dejan de pertenecer a una élite».

E incluso que «no tienen conocimiento de cómo piensa el pueblo y por lo general menosprecian al pueblo”.