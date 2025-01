Pulveriza Sheinbaum reportaje sobre fentanilo en New York Times

Reportaje de NYT a personas con «“tolerancia a la droga letal”; bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, no habría muertes por fentanilo «: Sheinbaum

Regeneración, 2 de enero de 2024. Durante la Mañanera del Pueblo, se analizó a detalle el artículo «Así es un laboratorio de fentanilo del Cártel de Sinaloa” que publicó el New York Times.

Lo anterior el pasado 29 de diciembre del presente año donde asegura que dos de sus reporteras, en conjunto con una fotógrafa, atestiguaron el peligroso proceso de producción de fentanilo.

Esto, en un laboratorio secreto ubicado en el centro de Culiacán, realizado por dos integrantes del grupo delictivo.

Y es que tanto la química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina, Juana Peñaloza Ibarra como el Secretario de Salud analizaron lo presentado por el diario de EE.UU.

Dicha nota, con dos videos cortos sin audio y cuatro fotografías relacionadas con el supuesto proceso de síntesis de fentanilo.

Así, Peñaloza narra que se trata de un video de 10 segundos sin sonido, donde dos hombres manipulando dos ollas con un líquido blanco hirviente en una estufa.

Y sobre la cual se observa un pequeño extractor de vapores.

“Mencionaron que se encontraban en el primer paso del proceso, activando el principal ingrediente químico que se usa para hacer fentanilo” dice la nota.

Esto, sin especificar el nombre de los precursores químicos utilizados.

Además subraya que como medidas de protección únicamente portan una bandana de tela que deja al descubierto los ojos y un cubrebocas azul de tela de tres pliegues.

Todo ello en una cocina con una ventana de aproximadamente un metro cuadrado e ingredientes como salsas y bebidas alcohólicas, así como otros electrodomésticos.

En un segundo video de 13 segundos, de igual forma, sin sonido, se observa a un hombre no identificado manipulando un recipiente de aluminio con polvo color azul, indicando que se trata de fentanilo.

«Al realizar dicha actividad no se identifica el uso de alguna protección personal, observándose exposición directa al supuesto polvo de fentanilo».

En la primera imagen se observa polvo blanco sobre una mesa circular cercana a una fuente de luz que, según el medio informativo, se trata de “fentanilo terminado”.

Cabe destacar que se detalla en la foto 2 se pueden apreciar las únicas sustancias químicas mencionadas en el artículo: el hidróxido de sodio y la acetona.

Luego, la imagen 3: Un hombre no identificado incorporando tinta azul al supuesto producto terminado de fentanilo, esta vez, utilizando guantes de látex.

Síntesis dura

Así se narra que «No es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada localización».

Esto, «debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas».

Durante el desarrollo de los videos y la redacción del artículo no se observó o mencionan los principales precursores químicos para realizar o para sintetizar el fentanilo, como 4ANPP.

E, «anilina y cloruro de propionilo, por mencionar algunos, mostrando únicamente sustancias químicas esenciales como el hidróxido de sodio y la acetona».

«No se observa el uso de equipo de protección personal mínimo requerido para evitar intoxicación por los gases tóxicos desprendidos durante la reacción de síntesis o bien, incluso, la exposición directa al clorhidrato de fentanilo puro».

Esto es, «las principales vías de exposición a los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades».

Cocineros

En una parte del video explican los supuestos “cocineros” que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras; esto, debido a que ellos han desarrollado una “tolerancia a la droga letal”.

Si bien, existen factores que pueden influir en la toxicidad tal como la tipología física de una persona, no existe evidencia científica que respalde tal idea.

Anexo a esto, el uso del pasamontañas o bandana y el cubrebocas de tela de tres pliegues observados en los “cocineros” podría estar relacionado únicamente como medida de protección de su identidad y no como una medida de protección personal.

Respecto a lo mencionado por los supuestos “cocineros” sobre el desmantelamiento de una casa de seguridad del grupo, por parte del Ejército Mexicano.

Esto, «horas antes de la grabación de los videos y que derivado de esta acción habrían cambiado de ubicación el supuesto laboratorio con tal rapidez».

Mismo que, «no corresponde con la dinámica criminal habitualmente observada, ya que normalmente se presenta una interrupción o una postergación de las actividades ilícitas por un periodo mayor hasta encontrar un lugar adecuado para poder continuar con el acondicionamiento de tales drogas».

Por lo anterior, se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo.

Observaciones

Por otra parte, el director de IMSS, Alejandro Svarch dijo que:

«Producir fentanilo se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados».

Esto es, asentó lapidario:

«Muy sencillamente: si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado».

Lo anterior, «producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo».

Al tiempo que la presidenta indicó:

Lo que estamos planteando aquí es la publicación de un artículo en el New York Times, que no es el primero, relacionado con temas de fabricación, producción de drogas.

«Estamos aquí hablando de cómo se producen estos artículos, a partir de información que no es creíble».

Al tiempo que subrayó:

«Vean lo que dice la nota. Dice que quien fabricaba esto, que estaba en el video, tenía “tolerancia a la droga letal”; bueno, si hubiera tolerancia a la droga letal, pues no habría las muertes por fentanilo que hay en los Estados Unidos».

Credibilidad

Entonces, «de lo que se trata esta discusión y esta presentación con bases científicas es de si debemos o no mencionar…; cuando hay una nota que evidentemente, no tuvo información creíble».

Esto, porque después de la nota del The New York Times se dejó venir en toda la prensa nacional qué “¿cómo era posible que la Presidenta presentara esto?”, comentócratas, etcétera, etcétera, etcétera.

«Repito, por supuesto, que combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo».

Esto es, aseguró, «vamos a colaborar por razones humanitarias siempre, para evitar si hay tráfico de fentanilo hacia los EE.UU desde México y la venta en nuestro propio país, que se combate de diversas maneras».

Asimismo, Sheinbaum recordó que la próxima semana presenta la nueva campaña para evitar el consumo de las drogas y particularmente del fentanilo.

Corolario

«Este medio fue el que planteó en su momento, entre otros que, si “había habido en el 2006; en la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, un financiamiento ilícito”».

Y recordó que NYT también pulicó «que, si “químicos estaban siendo cooptados, estudiantes, para producción de drogas más letales”».

Esto, «cuando en realidad todos sabemos que la producción de fentanilo y de los opioides viene de las propias farmacéuticas».

La próxima semana iniciamos esta miniserie en “La Mañanera” de: ¿cómo es que viene la adicción a los opioides, en particular en los Estados Unidos? Y, ¿cómo fue que inició esta producción?

Finalmente, Sheinbaum asentó:

«Entonces, es importante que se conozca, se diga y que haya información veraz. Los medios de comunicación, cualquiera que este sea, tiene la obligación de dar información veraz».

