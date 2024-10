QR chafa en notificación para despublicar Reforma Judicial: Sheinbaum

Sheinbaum mostró en la Mañanera como la notificación de la jueza que la amenaza con denunciarla ante el MP llegó en QR que no lleva a ningún lado

Regeneración, 23 de octubre de 2024. Durante la conferencia Mañanera del Pueblo, la presidenta de México acusó de recibo una notificación por medio de QR, que no lleva a ningún lado, con relación a la juez que le ordena bajar la publicación de la Reforma Judicial.

Como se sabe la jueza Nancy Juárez ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma judicial so pena de acusar a la presidenta por desacato ante el Ministerio Público.

Sheinbaum revela

Y es que a pregunta expresa de los medios de comunicación, Sheinbaum explicó tras asegurar que recibió la notificación de la jueza Juárez:

“Sí. Fíjense: esto está muy bueno también, buenísimo – y se ríe-«.

Seguidamente explica que «llega una notificación a la Consejería Jurídica, esa notificación de este juzgado de la jueza, viene un texto y después dice ‘véase la notificación en este QR’».

'No todos los jueces están en contra de la reforma judicial': Sheinbaum



La presidenta aseguró que hay trabajadores del Poder Judicial que están a favor de la reforma constitucional, por lo que pidió que los dejen trabajar, pues acusó que "hay algunos que se declaran en paro y de… pic.twitter.com/2kEMomAbRB — JUCA Noticias (@JucaNoticias) October 23, 2024

Y a continuación pidió a su equipo mostrar el resultado de la búsqueda del citado QR:

“Enséñanos el QR. No, no, no, es que está interesante – y vuelve a reírse la presidenta de México-. «El QR ha sido eliminado”, leyó y mostro en su celular.

Notario por favor

Asimismo, Sheinbaum explicó que por lo anterior la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, solicitó a un notario certificara el QR chafa.

“Entonces ayer, la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, le pidió a un notario, el notario 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende?»

Cabe destacar que Sheinbaum, insistió: “O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación… la notificación viene en un QR, entonces la Consejera Jurídica dice ‘pues a ver qué dice el QR’, pica un teléfono y no lleva ningún lado, o sea no hay notificación».

La publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación es reflejo del respeto al proceso legislativo y al mandato del pueblo de México. pic.twitter.com/GLX94NkQ6l — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 22, 2024

Así luego, en la secuencia, explicó:

“Entonces llama a un notario: ‘por favor certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada’. Aquí está el texto del notario que se puede hacer público”.

Risas de la vida

“Está notariado la notificación de la jueza, o sea del Poder Judicial. A ver, que Harvard nos diga qué opina de que el QR no se abrió”, agregó.

Desde luego, Sheinbaum mantiene la negativa de eliminar la publicación del 15 de septiembre pasado del expresidente AMLO y ordenada por el Congreso.

Son una burla en el Poder Judicial.



Repiten que @Claudiashein debe eliminar la publicación de la reforma judicial, y que si no lo hacen, violará la ley.



Resulta que la notificación llegó en código QR y además venía roto: no funcionaba.



Son un chiste en el Poder Judicial. pic.twitter.com/bpbVZWw1cz — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) October 23, 2024

