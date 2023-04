Soy tu padre, pero tu mamá no te ha dicho!!!



Oiga y ya para que no siga pujando aquí públicamente porque se la dejé ir hasta el esófago… cuéntenos ¿POR QUE NO PASÓ LA LEY PENDĘJA ESA QUE ANDABA PROPONIENDO? 😂😂😂 https://t.co/LyCK9IKRWp