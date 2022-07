A Peña Nieto le descubrieron un esquema financiero desde España donde recibió aproximadamente 1.3 millones de dólares, señaló Pablo Gómez

Regeneración, 7 de julio de 2022. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Pablo Gómez Álvarez, pidió este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue al expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Se detectó un esquema donde un exmandatario obtuvo beneficios económicos, donde se observó que, por medio de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos con 74 centavos».

Esto es, aproximadamente 1.3 millones de dólares.

Lo anterior según dijo Pablo Gómez Álvarez durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, el titular de la UIF señaló que Peña Nieto comenzó a recibir estos recursos el 21 de agosto de 2019.

Mismos que fueron supuestamente transferidos por una familiar consanguínea del exfuncionario desde una cuenta en México hacia España.

Además, Gómez Álvarez agregó que la FGR abrió una carpeta de investigación y que la UIF aportará todo lo que se requiera.

Además, el funcionario aclaró que los presuntos delitos los establece el fiscal cuando decida judicializar esa causa.

Además de enfatizar que la investigación de Peña Nieto estará a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y no de la UIF.

Asimismo, subrayó que el expresidente por el momento no ingresará a la lista de personas bloqueadas porque aún existen dudas sobre su caso.

“Hay a veces duda fundada de la exacta procedencia (del dinero), nosotros podemos presumir que tiene un origen no legal el recurso pero siempre que hay duda es mejor no enlistar, cuando no la hay, hay que enlistar”, explicó.

Finalmente el funcionario señaló que la unidad recurre a este proceso para prevenir que las personas que llevan a cabo actividades ilícitas puedan seguir operando en el sistema financiero internacional.

“Es una medida de prevención de operaciones que puedan ir en contra el sistema financiero”.

Recibimos la propuesta, la analizamos y tomamos una decisión. Tiene que haber un motivo plenamente establecido y determinado, no se puede poner en esa lista a cualquier persona porque alguien quiso”, subrayó.

Hasta el momento no hay solicitudes para bloquear a Enrique Peña Nieto del sistema financiero ni la UIF lo contempla.