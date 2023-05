¿Quién es Pablo Juan Beascoechea, el futbolista que murió repentinamente?

La sorpresiva muerte del exfutbolista español, Pablo Juan Beascoechea, fue anunciada por el centro de readaptación deportivo donde trabajaba.

Regeneración Mx, 28 mayo 2023. La repentina muerte del también triatleta Pablo Juan Beascoechea, sorprendió a la comunidad deportiva de España, pues el exfutbolista de 36 años se encontraba activo en el deporte y no tenia registro de enfermedades previas.

De acuerdo con informes proporcionados por medios locales de Cangas, provincia de Galicia, donde ocurrió el suceso, el exfutbolista se encontraba con un paciente del centro de readaptación deportiva Saúde Sport, cuando se desvaneció.

Pese al rápido actuar de los servicios médicos, no se pudo hacer nada por Pablo Juan Beascoechea, pues ya no contaba con signos vitales, hasta el momento no ha trascendido a los medios la causa de su muerte.

“Ojalá nunca tuviéramos que escribir este post, pero hay veces que la vida nos recuerda lo dura que puede llegar a ser, y hoy es uno de esos días”, se lee en la publicación de Saúde Sports.

¿Quién era Pablo Juan Beascoechea?

Pablo Juan Beascoechea fue un destacado futbolista Español que se desempeñó profesionalmente en equipos como el Club Deportivo Moaña, Cruceiro do Hío y el Domaio, en este último llegó a ser capitán durante algunas temporadas.

Tras su retiro de los terrenos de juego, Pablo se convirtió en un triatleta y compitió en varios triatlones con el Club de Triatlón Poio.

“Pablo fue un miembro valioso de nuestra familia triatleta, un atleta dedicado y apasionado que siempre se esforzaba al máximo en cada competición. Su entusiasmo, alegría y espíritu de camaradería dejaron una huella imborrable en todos nosotros” señaló el Club de Triatlón Poio.

Además de desempeñarse como terapeuta deportivo en el Saúde Sport, institución en la que dedicó sus últimos años tras su retiro del fútbol profesional.