Tuitero Hackbarth devela que lista de tiranos es de Ruth Anderson, laborista archienemiga de Jeremy Corbyn y fuente protegida de la embajada de EE.UU

Regeneración, 18 de enero de 2023. En Twitter, un hilo publicado por Kurt Hackbarth 🌹 aborda quién está detrás del índice, el Tirano del año.

Y es que como se sabe, el index de marras atribuye al presidente AMLO el primer lugar en su lista.

Tiranos

«Hace unos días, una organización británica llamada Index Censorship nombró a AMLO el «tirano del año». Otro absurdo ataque de una ONG del mundo anglófono, nada nuevo».

Así dice el tuitero Hackbarth 🌹

-«Pero es importante saber quiénes están atrás de esta organización», dice el escritor, dramaturgo y periodista sobre mexico para la revista Jacobin.

E incluso, postula muy claramente en su perfil: «Nadie es neutral en un tren en marcha».

Y es que el tuitero relacionado a Editorial Matanga informa que la directora, Ruth Anderson es exmiembro de parlamento y ahora en la Cámara de Lores.

Progres

Además detalla que fue una de las más activas de los «progres» del partido labourista que buscó destituir (y destruir) al entonces jefe del partido, Jeremy Corbyn, acusándolo de antisemita.

-«Anderson incluso acusó de antisemita al activista de derechos civiles y fundador de la Alianza Antiracista, el afrobritánico Marc Wadsworth», señala.

Y es que «Wadsworth luego fue expulsado del partido, proceso que fue narrado en el documental «The Labour Files».

Lo anterior en el contexto de la expulsión del Partido Laborista a miles de simpatizantes de la izquierda.

Parla

Seguidamente dice que desde antes de entrar en el parlamento, Smeeth fue nombrada en un cable diplomático de la embajada de EE.UU. como una fuente que había que «proteger estrictamente».

Y, presenta el cable completo dentro de los wikileaks.

-«Básicamente, Smeeth estaba pasando información a los gringos acerca de los planes del entonces primer ministro Gordon Brown de convocar elecciones sorpresa».

Esto es: -Tipo Denise Dresser dando «conferencias» a la embajada en México, e incluso peor porque era candidata del partido- acota en el hilo.

Index

Asimismo subraya que «no es sorpresa que el «Index on Censorship» [sic] es the National Endowment for Democracy (NEDemocracy), del gobierno de Estados Unidos».

Esto es, la misma organización que en México financia a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad fundada por el mismísimo Claudio X. González.

Entonces

Conclusión: hay que estar atentos a las redes de complicidades que se esconden detrás de los ataques mediáticos

-«La misma red que destruyó a Corbyn y que financia la oposición en México también buscar dañar a AMLO», subraya el avispado tuitero.

-«Lo bueno es que son muy torpes. Aun así, mucho ojo», sentencia.