“R-ANDY: El robot valiente”: Diluyendo la línea abisal desde la animación

En este artículo, analizamos el filme en Second Life “R-ANDY: El robot valiente”, un corto animado lleno de sorpresas

RegeneraciónMx.- Andy Duso es el creador de “R-ANDY: El robot valiente”, cortometraje de animación que vale mucho que disfruten en youtube de manera gratuita, si K. Dick o Assimov les implican en algo más que una mirada somera a la ciencia ficción. Sin duda esta creación les dará infinitud de perspectivas desde un personaje prometeico cibernético: Espartaco- Dante.

Como set, escenario de creación virtual, Second Life sigue siendo ese mundo donde se desarrolla una vida “otra”. Iniciado por la empresa estadounidense “Linden Lab” en 2003, en Second life los usuarios diseñan un avatar (identidad virtual) para vivir su “segunda vida” en línea. En este caso la creación de este filme visionario y sobremoderno.

R-ANDY es una reflexión acerca del pensamiento occidental moderno, la condición de lo abisal, definido por Boaventura de Sousa Santos en tanto sistema de opresión, como la línea insalvable de distinciones visibles e invisibles. Aquí la heroicidad de personaje protagónico, alumbrado en su momento de desasosiego mayor por un incógnito que tiene por aparente simple participación tender un halo de una tenue luz con una lámpara. Sé visible para ti.

Los invisibles constituyen el fundamento de los visibles y son establecidos a través de líneas radicales que dividen la realidad social en dos universos: Exclusión o inclusión. La emancipación en la autoconciencia robótica desde el homenaje finísimo en la línea sonora que plantea este trabajo es un enorme acierto por lo que en cada siglo se encierra en el hilo narrativo, una estética del homenaje al soundtrack generacional pero impertérrito.

En entrevista exclusiva para Arte y Cultura en RegeneraciónMX, Andy Duso nos comparte: ¿Qué significa para ti Second life? (toda la trama se desarrolla en escenarios de este mundo virtual) y ¿Qué implica esta interrelación existencial mostrada en tu filme?

Second life significa para mí un mundo con enormes posibilidades para expresarse, poder crear arte a partir de muchas cosas que hay ahí, y compartirlo con los demás. Con los años me di cuenta de que no es un espacio personal, sino más bien, compartido, ya que como bien comentas, la interrelación, a pesar de ser entre seres virtuales, es real, porque hay una persona real detrás de cada avatar, y eso implica ciertas normas básicas para convivir ahí. Quien salva esa línea es un amor posible dentro de universos de lo imposible. La utopía sin adornos, la de circuitos.

¿Cómo fue la organización de creación? ¿Fue dentro de second life o en la realidad?

La organización inicial estuvo basada mayormente desde dentro de Second Life, y una pequeña parte, fuera. Por un lado, necesitaba un personaje principal y un escenario donde éste pudiera contar una historia; probé varios avatares candidatos y estuve visitando lugares hasta que finalmente encontré lo que necesitaba. Tomas y secuencias se llevaron a cabo totalmente en el mundo virtual, pero la postproducción fue desde afuera, usando apps o herramientas de cómputo para la edición final de la película.

¿Cómo fue el modo de organizarse para crear este proyecto?

Cuento con personas cercanas en lo creativo, que me ayudan de vez en cuando para lograr objetivos como “R-ANDY: El robot valiente” Tuvimos que ponernos primero de acuerdo en el mundo real, para poder trabajar de manera coordinada una vez conectados en el virtual. De igual manera, el mismo visor de Second Life te ofrece herramientas fantásticas con las que puedes trabajar con otras personas ahí, como el chat de voz, o la capacidad de poder compartir objetos, así como las poses.

¿Son actores de Second life los avatares?

En realidad no son actores. Somos usuarios comunes que usamos Second Life de manera regular, pero en este caso, fueron las animaciones las que se encargaron de dar vida a los personajes para que pudieran expresar la idea de lo que se quería transmitir. Muchas de estas animaciones requerían cierta pose o movimiento muy específico y no se encontraban tan fácilmente, así que tuve que hacerlas yo mismo. Igual, usé yo mismo, varios disfraces o avatares, capturando por separado sus movimientos, y luego uní todo en una sola escena.

La selección musical para R-ANDY: El robot valiente, ¿cómo fue?

En un principio, pensé en utilizar voces, así como sonidos ocasionales y quizá alguna música de fondo; pero a medida que avanzaba, descarté la idea de la voz porque no me gustaba cómo se escuchaba y la esencia de la película en general parecía estar perdiendo fuerza. Así que decidí apostar por poner una pista musical que fuera el soporte durante toda la secuencia. Fui eligiendo varias canciones dependiendo de lo que ocurría en determinados momentos.

Finalmente, la famosa canción “Nothing gonna stop us now” de Starship fue como la cereza del pastel; sentía que debía usarla porque era un himno dentro de mi historia, ya que refleja el triunfo de los personajes en lograr cada quien sus propósitos personales y finalmente, se pone de manifiesto que …¡El amor no conoce de circuitos! Es importante mencionar el especial reconocimiento a las llaves del plan maestro de esta realización: Aztlan, Zumaira Bárcena. Así como a Rasha María Bella por acercar a Regeneración.Mx estos contenidos indómitos.

¿Cómo es la inferencia creativa de esta película Andy?

Todo inició cuando pensaba en el epílogo de otra historia que había escrito antes. Cuando tuve algo concreto, me pareció que debía ser una nueva historia completamente aparte. Siempre quise que fuera una historia romántica en un mundo distópico. Originalmente, los personajes eran avatares humanos, pero la idea de usar robots, me pareció más interesante. El resultado preliminar fue una historia de foto fija; una especie de cómic. Al mostrárselo a mi familia, me dijeron ¿Por qué no lo haces como una película animada? Me enamoré de la idea y tuve que hacer prácticamente todo de nuevo, hasta llegar al resultado que ya se conoce.

Andy Duso es Avatar de Second Life Blogger, Fotógrafo, Modelador 3D y Creador de videos.

R-andy, el robot valiente: