Redes sociales exhiben mentiras e histeria de Carlos Alazraki sobre el AIFA

El publicista, Carlos Alazraki, hizo hincapié a sus dichos de que mentir servirá para acabar con el gobierno de la 4T y Morena, ahora lo aplica con el AIFA.

RegeneraciónMx, 22 de marzo de 2022. Sigue y sigue y sigue, seguirán los berrinches de la oposición y sus comunicadores contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la puesta en marcha del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y para ejemplo, Carlos Alazraki.

Y es que en redes sociales, comenzó a circular la declaración que hiciera este personaje contra la construcción de la obra y en su tono clasista.

En dicho clip, Carlos Alazraki señala que todo fue un montaje y que las personas que asistieron al pasado paseo ciclista y a la puesta en marcha del AIFA, eran militares disfrazados. 😂😂😂😂

LAS REDES EXHIBEN, TUNDEN Y SE BURLAN DE CARLOS ALAZRAKI

Como era de esperar, estos personajes tuvieron que ser educados en las benditas redes sociales y varios post exhibieron su charlatanería y sobre todo, le recordaron su mensaje de que hay que mentirle a la gente.

Oye Carlos Alazraki ( @carlosalazraki ) yo no soy militar y yo estuve en la inauguración del AIFA. Y de todas las personas con las que platiqué, ninguna era militar. Y mucho venían de toda la CDMX porque querían apropiarse de su aeropuerto. Deja de mentir. Deja de inventar.

Ya no se sabe qué es más fake, lo que dice Alazraki o su color de pelo 😬😬😬 #DéjenseAhí https://t.co/fmYi04N7nQ

Cuando vives en tu mundo, es muy difícil entender que pasa a tu alrededor, por eso la oposición no artícula ningún discurso o estrategia. https://t.co/3deK8lGWVc

No se nos olvide que Carlos Alazraki esta de aviador en la alcaldía Cuauhtémoc. Asesorando a Sandra Cuevas. 🤔 Pensándolo bien, quizá es nuestro aliado. pic.twitter.com/rBD6vrP4Tn

Carlos Alazraki, en plena esquizofrenia: "Los que asistieron en la inauguración del AIFA, son mujeres y hombres militares, vestidos de civil. Me lo dijo un militar de altísimo rango". Así este hombre que siempre dice que vive del decir mentiras. RT 👇 pic.twitter.com/3yEyGxIjNV

Hay que recordar como fue que el publicista Carlos Alazraki señaló que «mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va”.

Así lo dijo en una entrevista a Roberto Madrazo que realizó desde su propio medio, Atypical TeVe.

“Yo tenía -como no me contrató nadie así que lo puedo decir con tranquilidad-. Yo tenía la solución, a nivel de mercadotecnia: ‘esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda, y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va’”, aseveró.