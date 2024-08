Reforma judicial no pone en peligro al T-MEC, ataja Marcelo Ebrard

Ebrard recordó que Biden propone que todos los jueces sean electos. Tratado comercial, el mejor negocio para todos. ¿De qué estas hablando, querido Ken?

Regeneración, 23 de agosto de 2024. Marcelo Ebrard rechazo afectaciones al tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos con motivo de las reformas al poder judicial en México.

El futuro secretario de Economía con Sheinbaum dijo: “¿De qué estás hablando, querido Ken?”.

“What are you talking about, dear Ken? Estás hablando de una reforma de México que elige jueces cuando en Estados Unidos es una tradición”.

Dear Ken what are you talking about ? Estados Unidos elige jueces en 42 estados de la Unión !! Cómo podría poner en riesgo la democracia ? pic.twitter.com/50ICKX1T8t — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 23, 2024

Además, en “42 de los 50 estados de Estado Unidos se eligen jueces, y el presidente Joe Biden presentó un plan para que sea en todo el país”, respondió Marcelo Ebrard.

“¿Cómo puedes decir que eso va a poner en tela de juicio o el riesgo la democracia, cuando en Estados Unidos empezó en 1830 y ha servido para fortalecer la democracia norteamericana?”.

“Entonces, yo diría que no se comparte tu comentario o no coincide con lo que sucede en tu país”, declaró Ebrard.

OCDE

Más adelante, precisó que el país de la OCDE que más jueces elige desde hace casi dos siglos se llama Estados Unidos de América.

“Que me explique el señor Ken Salazar cómo es que eso pueda poner en peligro la democracia”, aseveró Ebrard.

Además, sobre el riesgo al T-MEC, mencionó:

“Claro que no. El tratado entre México y Estados Unidos es el mejor negocio que hemos hecho los dos y Canadá, con todas las cifras que ha hecho. No tiene por qué ponerse en peligro“.

Además, Ebrard precisó a modo de ejemplo: “A ver, cuando fue la revisión o la renovación del tratado en 2018, nosotros no dijimos, ‘¿oigan y ustedes por qué eligen a los jueces?’.

“Ni siquiera fue tema si los eligen o no los eligen, tampoco fue tema cómo organizan su Poder Judicial. No es tema del Tratado, no está en el tratado, que no nos amenacen”, apuntó.

Finalmente, Ebrard precisó:

“Entonces no nos alarmemos, pero la sangre fría, cautela, somos amigos, pero también hay que decir cuando no estamos de acuerdo en algo”, expresó.

