Renault: Producción masiva de drones de ataque de largo alcance

Francia: Renault entra en industria militar con el proyecto Chorus de munición teledirgida. Contrato potencial de hasta mil millones de euros

Regeneración, 20 de enero de 2025. En redes destacan el ingreso de la mítica Renault a la industria de las armas con la producción masiva de municiones teledirigidas. Drones de ataque producidos supervisado por la Dirección General de Armamento (DGA) de la Defensa de Francia.

Y es que dicha Dirección General de Armamento es el organismo encargado del equipamiento del ejercito francés, sus actualizaciones tecnológicas y su interoperatividad.

Renault

Se subraya además que a partir de enero de 2026, el fabricante francés Renault ha consolidado su entrada en el sector de la defensa mediante el proyecto «Chorus».

Y que se trata de fortalecer la soberanía industrial de Francia.

Por otra parte, se indica que la fabricación se distribuirá estratégicamente en instalaciones francesas para aprovechar la experiencia industrial del grupo.

Esto es, ensamblaje final que se realizará en la planta de Le Mans. Por otra parte los motores, esto es, la producción de las unidades de potencia estará a cargo de la planta de Cléon.

Renault colabora estrechamente con la empresa francesa de defensa Turgis Gaillard, diseñadora del dron MALE Aarok, para integrar capacidades tácticas y de ataque.

Economía de Guerra

Y es que se señala que el proyecto está diseñado bajo un modelo de «economía de guerra» con distintas proyecciones.

El sistema está dimensionado para alcanzar una cadencia de hasta 600 drones por mes.

Asimismo, la producción se escalará de manera progresiva y solo aumentará si la demanda oficial lo solicita, permitiendo una adaptación rápida a las necesidades del conflicto o de las reservas estratégicas.

Este acuerdo, valorado en un contrato potencial de hasta mil millones de euros, marca un cambio significativo para Renault, que aplica sus líneas de montaje de alta cadencia a la fabricación de armamento aéreo.

Industria

Como responsable de los proyectos de armamento, la DGA es responsable de la concepción, la adquisición y de la evaluación de sistemas que equipan las fuerzas armadas.

Sus acciones abarcan toda la duración de la vida de sus programas. Además tradicionalmente se le asocia a ser uno de los principales inversor del estado con decenas de programas de armamento.

🇫🇷🟡El grupo automotriz Renault iniciará en Francia la producción de drones de ataque de largo alcance en el marco del programa militar “Chorus”. El proyecto se desarrollará bajo supervisión de la Dirección General de Armamento (DGA), en asociación con la empresa Turgis Gaillard. pic.twitter.com/sLPairTjmb — Sonar Austral (@SonarAustral) January 20, 2026

Además, sus funciones consisten en imaginar las posibilidades futuras, anticipar las amenazas y riesgos, preparar las capacidades tecnológicas e industriales.

Todo ello, dentro de un marco resueltamente europeo por lo que ha sido principal protagonista en investigación en defensa en Europa.

Por otra parte, dicho organismo se encarga de promover las exportaciones de Armamento francés al mundo.

Dato

Renault ha estado históricamente ligada al armamento, desde la creación del primer tanque moderno hasta su actual reconversión hacia tecnologías de defensa avanzadas en 2026.

Como se indica a partir de 2025 y consolidándose en enero de 2026, el Grupo Renault ha incursionado formalmente en el sector de la defensa bajo petición del gobierno francés.

Por ello, la asociación con la compañía Turgis & Gaillard para fabricar drones de inteligencia y combate para las Fuerzas Armadas francesas.

Por otra parre, Renault ha acordado establecer líneas de producción de drones militares en suelo ucraniano para acelerar suministros y aprovechar la experiencia táctica local.

La antigua división Renault Trucks Defense opera desde 2018 bajo el nombre Arquus.

Y es que en enero de 2026, Francia anunció la adquisición de 7 mil camiones militares de nueva generación desarrollados por Arquus y Daimler Truck.

Algunos de sus modelos señalados por los algoritmos es el Sherpa Light: Vehículo blindado ligero 4×4 utilizado para patrullaje y transporte táctico.

Incluso el VAB Mark II: Vehículo blindado medio para transporte de personal y Scarabee, que es un vehículo ligero de reconocimiento híbrido con alta movilidad.

Más que solo eso

Por otra parte, el Ejército de Tierra español recibió en diciembre de 2025 los primeros 50 camiones Renault Trucks de un contrato de suministro logístico de cuatro años.

En cuanto al Renault FT-17, diseñado en 1917, es considerado el primer tanque moderno de la historia por introducir la torreta giratoria de 360 grados.

Así como la disposición interna estándar (conductor adelante, motor atrás). En la Segunda Guerra Mundial: Fabricó la tanqueta Renault UE Chenillette.

Misma utilizada masivamente como transporte de suministros y munición por el ejército francés.