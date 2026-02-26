Renuncia Borge Brende del Foro de Davos, por lazos con Epstein

Forma parte de la avalancha relacionada a Jeffrey Epstein, en la que líderes y empresarios se han visto orillados a renunciar

Regeneración, 26 de febrero 2026– Este jueves, Borge Brende, líder del Foro Económico Mundial, comunicó su renuncia semanas después de que la organización comenzara una auditoría independiente acerca de sus supuestos vínculos con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

Archivos Epstein

Los archivos de Jeffrey Epstein siguen provocando controversias en la esfera internacional, aunque no en Estados Unidos.

Borge Brende, quien ocupó la presidencia del Fórum Económico Mundial (FEM) desde 2017, hizo pública su renuncia a través de un comunicado.

Esto ocurrió después de que la desclasificación de documentos por parte de Justicia de EE. UU. diera a conocer que el noruego había tenido tres cenas de negocios con el delincuente sexual.

Además, él había mantenido comunicación con Epstein mediante correos electrónicos y mensajes de texto.

Renuncia

«Después de una cuidadosa consideración, he tomado la decisión de dimitir como presidente y líder del Foro Económico Mundial.

Mi experiencia aquí, que ha durado ocho años y medio, ha sido sumamente enriquecedora», manifestó Brende en un comunicado en el que no hizo alusión a Epstein.

«Estoy agradecido por la excepcional cooperación con mis colegas, aliados y electores, y creo que es el momento adecuado para que el Foro prosiga con su valiosa labor sin interrupciones».

Brende ha afirmado que no conocía el historial y las acciones delictivas de Epstein antes de encontrarse con él en 2018, y expresó que lamentaba no haber indagado más sobre su persona.

Élites empresariales

Las revelaciones de este caso han salpicado a influyentes hombres de las élites empresariales, políticas y tecnológicas.

Inclusive a la monarquía, como las acusaciones contra el ex-príncipe Andrew por parte de Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes del asunto.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho públicos más de 3 millones de páginas de documentos en relación a Epstein.

Entre estos, hay una extensa lista de líderes empresariales y políticos, como el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el ex-presidente Bill Clinton.

Así como el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y otros empresarios que están bajo la lupa y generan inquietudes.

Sin investigación en EE. UU.

Estados Unidos es el país de origen del delincuente sexual, y de varias figuras implicadas en el escándalo, donde habría tenido lugar gran parte de los crímenes.

No obstante, no hay investigaciones penales activas ni se ha visto afectada la carrera de ninguno de los nombrados.

Fuera del país, la situación es algo diferente, con algunas dimisiones, pero sin hallazgos específicos sobre presuntos delitos sexuales.

El exembajador británico en Washington, Peter Mandelson, está bajo investigación por este tema. Este caso también ha conmovido las estructuras del Gobierno británico.