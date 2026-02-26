Avanza digitalización capitalina con actualización de AppCDMX

Pagos de predial, agua, placas conmemorativas del Mundial: Son 60 funcionalidades. AppCDMX: «El gobierno en la palma de la mano»: Brugada

Regeneración, 26 de febrero de 2026. Recientemente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó de la actualización de los servicios que brinda la AppCDMX.

Se refiere a pagos de Predial, agua y también a cualquier línea de captura emitida por la Tesorería, como estrategia de digitalización para simplificar trámites y reducir tiempos de atención presencial.

Cabe destacar que en todos los casos se mantiene también la atención presencial, a lo que se suma la atención digitalizada.

Por otra parte, en redes se indica que la aplicación supera los 11 millones de descargas, con un promedio de 2 millones de usos mensuales.

Mismos que incorpora un nuevo módulo de pagos que permitirá consultar adeudos vigentes o vencidos.

En el caso del Predial, los contribuyentes podrán cubrir el pago anual anticipado y aprovechar los descuentos durante febrero.

¡Buenas noticias en la #CapitalDeLaTransformación!



Adquisición de placas edición limitada por el #Mundial2026, nuevas herramientas de pago en #AppCDMX y la firma de un nuevo convenio con ANTAD.



Seguimos trabajando por una mejor Ciudad de México. pic.twitter.com/LS6mXMm3YE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) February 25, 2026

Además, el sistema permitirá escanear códigos QR o códigos de barras contenidos en las líneas de captura, o bien ingresar manualmente los datos.

Lo anterior, para realizar el pago con tarjeta de débito o crédito.

Además, los usuarios podrán descargar comprobantes digitales en cualquier momento y almacenar información de sus servicios para consultas.

Incluye, asimismo, un mapa interactivo para ubicar oficinas de la Tesorería y módulos de atención, con horarios actualizados, para trámites presenciales.

Como se indica tambien permite gestionar el trámite de las nuevas placas conmemorativas del Mundial 2026, ya sea para realizar el pago o iniciar el proceso de cambio.

Brugada recordó la digitalización de la licencia permanente, donde una parte significativa de los trámites se realizó completamente en línea.

En un futuro, se prevé integrar el pago de multas de tránsito e inmovilizadores.

Por otra parte, Clara Brugada, destacó que la versión 4.0 de la App CDMX (lanzada en su versión más reciente en febrero de 2026) unifica más de 60 funcionalidades.

Las cuales se encuentran distribuidas en módulos estratégicos para que la ciudadanía tenga «el gobierno en la palma de su mano».

A continuación se detallan las utilidades principales agrupadas por sus módulos oficiales:

1.Documentos Digitales. Permite portar versiones digitales con validez oficial, eliminando la necesidad de documentos físicos

Licencia de Conducir Digital (incluyendo la permanente extendida a 2026). Tarjeta de Circulación Digital.

Credencial de Funcionario e Identificación de Bachillerato SECTEI.

Además, Cédula Profesional Local (en integración) y Tarjeta Incluyente (para personas con discapacidad).

2. Pagos y Finanzas (Nueva Experiencia 2026)

Actualización clave de febrero de 2026 que permite realizar pagos escaneando códigos QR o barras:

Pago de Predial (con descuentos de inicio de año).

Asimismo, Pago de Agua. Líneas de Captura (multas y otros trámites). Tenencia Vehicular.

Consulta de historial y descarga de comprobantes con validez oficial. Ubicación de sedes de Tesorería.

La Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, informó en conferencia de prensa sobre los avances de la campaña de vacunación contra el #Sarampión y el lanzamiento de las placas conmemorativas del #Mundial2026 a través de la #AppCDMX. 💉🔑



Además, firmó un acuerdo de colaboración para la… pic.twitter.com/ow4mDvRIQZ — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) February 24, 2026

3-Movilidad Integrada Módulo central para el transporte público y privado:

Tarjeta Virtual de Movilidad: Permite usar el celular como acceso directo en los 1,800 validadores del Metro y otros transportes.

Recarga de Tarjeta MI: Mediante CoDi, tarjetas de crédito o débito. Mi Taxi: Solicitar unidades verificadas, conocer datos del conductor y compartir el viaje en tiempo real.

Consulta de rutas y horarios: Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús, Tren Ligero, Tren Interurbano, Mexibús y Mexicable.

EcoBici: Localización de estaciones y disponibilidad de bicicletas. Trazado de rutas en CDMX y Estado de México.

4.-Seguridad y Emergencias. Conexión directa con los servicios de respuesta:

Botón de Pánico: Alerta al C5 con geolocalización (detecta si es domicilio, vía pública o transporte). Mi Policía: Localización de la patrulla más cercana por cuadrante y llamada directa al oficial.

Bloqueo de Celular (Locatel): Registro de IMEI para bloquear dispositivos robados. Búsqueda de personas a través de Locatel.

5.-Servicios Vehiculares y Auto. Gestión completa del automóvil en la ciudad.

Placas Conmemorativas Mundial 2026: Alta digital de placas de edición limitada (disponible desde el 9 de marzo).

Consulta de Infracciones: Revisión de fotocívicas y multas económicas. Verificación Vehicular: Consulta de estatus y calendario.

Hoy No Circula: Información diaria personalizada según el holograma. Localización en Corralones: Información sobre depósitos vehiculares y requisitos de liberación.

¡Buenas noticias en la conferencia de la #JefaDeGobierno @ClaraBrugadaM! ✅



⚽️ 60 mil placas conmemorativas rumbo al #Mundial2026 (desde el 9 de marzo, trámite digital o presencial).

📲 Más funciones en la #AppCDMX para hacer trámites más rápidos y sencillos.

💉 1.46 millones de… pic.twitter.com/x8aTID5CdK — César Cravioto (@craviotocesar) February 24, 2026

6.-Atención Ciudadana y Salud

Reportes Urbanos (SUAC): Denuncias por baches, luminarias fundidas o falta de agua. Clínica Condesa: Seguimiento virtual y citas para pacientes.

Por otra parte, Utopías: Consulta de actividades culturales y deportivas en estos centros. Cartelera Cultural: Eventos, museos y actividades gratuitas en la ciudad.

Registro Civil: Solicitud de actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Wifi Gratuito: Mapa de puntos de conectividad en toda la ciudad.

Para utilizar la mayoría de estas funciones, es necesario contar con una cuenta Llave CDMX activa.