Cubanos residentes en Miami los atacantes a Guardafronteras

Eran 10 personas armadas: Fusiles de asalto, armas cortas, explosivos artesanales, chalecos antibalas, uniformes de camuflage: Cuba

Regeneración, 26 de febrero de 2026.El Ministerio del Interior de Cuba informó avances en las investigaciones tras ataque armado de cubanos en Miami contra una unidad Guardafronteras.

Como se sabe, en el ataque resultó herido un comandante cubano y la muerte de 4 ocupantes, así como 6 heridos, que han sido atendido y tomadas sus declaraciones.

Por ello, el Ministerior de Interior actualizó la información y acusó de terrorismo.

Cuba

«Como continuidad del proceso investigativo en torno a la agresión armada contra una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior…

«, en la zona noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara, se amplía»:

Así, por una parte «se ha podido establecer que la lancha rápida neutralizada, con matrícula de Florida FL7726SH, transportaba 10 personas armadas».

Mismas, que según declaraciones preliminares de los detenidos, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.

«Se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje».

Entre los participantes detenidos, se identificaron a, 1- Amijail Sánchez González.2- Leordan Enrique Cruz Gómez. 3- Conrado Galindo Sariol. 4- José Manuel Rodríguez Castelló. 5- Cristian Ernesto Acosta Guevara. 6- Roberto Azcorra Consuegra.

«Entre los fallecidos se identificó a Michel Ortega Casanova. Se trabaja en la identificación» de las otras tres personas.

Penales

«Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos. La mayoría de ellos con un historial conocido de actividad delictiva y violenta».

Seguidamene se indica que eso incluye a Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez.

Y los cuales que aparecen en la Lista Nacional de personas y entidades sometidas a investigaciones penales y se encuentran buscadas por las autoridades cubanas.

La anterior acusación, «a partir de su implicación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones materializadas en el territorio nacional o en otros países, en función de actos de terrorismo».

Confiesa

Además se procedió a la detención en el territorio nacional del ciudadano Duniel Hernández Santos, enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada.

«.., quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones. Se continúa el proceso de investigaciones hasta el esclarecimiento total de los hechos».

El gobierno de Cuba ha formalizado acusaciones graves basándose en la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (Ley 88) y el Código Penal vigente.

Además de terrorismo se les imputa homicidio en grado de tentativa por las heridas causadas al comandante de las Tropas Guardafronteras durante el intercambio de disparos.

E icluso, rnfiltración armada, por la entrada ilegal a aguas territoriales con equipamiento militar.

Cautela

El Departamento de Estado de EE.UU confirmó que está al tanto de la detención de individuos que alegan ser ciudadanos o residentes estadounidenses.

Por ello, busca acceso consular para verificar su estado de salud, según lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Los que se "tostaron" y se lanzaron, violaron leyes de Estados Unidos? Aquí te lo cuento 👇 pic.twitter.com/PMZdqUa0pG — CubaNoEsMiami (@CubaNoEsMiami) February 26, 2026

Sin embargo Washington ha reiterado que no apoya ni incentiva incursiones armadas contra la isla, aunque las autoridades cubanas señalan que estos grupos operan con «impunidad» desde Florida.

Asimsimo, agencias federales como el FBI y el Coast Guard están verificando el origen de la embarcación con matrícula FL7726SH y los registros de salida de la costa de Florida.

El ataque

Consecuencias

Por otra parte, el gobierno cubano calificó el hecho como una «infiltración» y una violación de su soberanía.

En tanto que autoridades de Florida han anunciado la apertura de una investigación sobre el ataque a la embarcación civil estadounidense.

En un comunicado adicional, el ministerio declaró:

«Cuba reafirma su compromiso con la protección de sus aguas territoriales, basado en el principio de que la defensa nacional…

«…, es un pilar fundamental del Estado cubano para proteger su soberanía y estabilidad en la región. Las autoridades competentes continúan las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos».

Sin embargo las agencias reportan que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación.

“He ordenado a la Oficina Estatal de la Fiscalía que trabaje con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley para empezar una investigación.

«No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas”.

Así dijo Uthmeier en sus redes sociales sin empacho de prejuicio.