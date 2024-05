Renuncian 3 seleccionadas de futbol argentino, boludeadas una y otra vez

Futbol de Argentina. No hay plata. Gastos de viajes tendrán que ser pagados por seleccionadas. En entrenamiento un sándwich y un plátano. Tristísimo

Regeneración, 29 de mayo de 2024. Portales deportivos destacan la salida de la selección argentina de futbol dadas las malas condiciones económicas.

Y es que se trata de la arquera Laurina Oliveros, la defensora Julieta Cruz y la mediocampista Lorena Benítez, quienes son titulares en el equipo de Germán Portanova.

Mismas que además, oficializaron su salida y no estarán en el duelo amistoso que la albiceleste tendrá ante Costa Rica.

Futbol Testimonio

Cabe destacar que Lorena Benítez relató su experiencia en su cuenta de Instagram.

“Quería expresar y compartir con ustedes mi motivo de ausencia en esta Fecha FIFA”.

Seguidamente, precisa la jugadora de futbol que se trata de “una decisión personal , por varios motivos tristísimos que vengo viviendo con la selección de mi país”.

“En primer motivo, una situación que desde los 14 años cuando formaba parte del SUB17 no me tocaba vivir , que fue no tener la posibilidad de un Desayuno o Almuerzo”.

Esto, “en las citaciones de entrenamiento con la Preselección del día Martes y miércoles pasado ,la respuesta de siempre? “NO HAY PLATA””.

Por otra parte, indica la futbolista argentina que “recibimos al finalizar el entrenamiento Un SÁNDWICH DE J&Q CON UNA BANANA”.

Tras lo anterior subrayó, “teniendo que llegar a nuestras casas al rededor de las 15hs ,16hs o más , sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en Transporte Público”.

Pobre futbol

“Otro motivo fue enterarnos que los viáticos que normalmente recibimos por FECHA FIFA NO IBAN A SER PAGADOS (Ya que se hacía en Buenos Aires)”.

Y ,” también remarcar que fue hecho acá para “NO TENER GASTOS ” y que las jugadoras no reciban nada “YA QUE NO HAY PLATA””.

Sin embargo, “pero a nuestras familias si COBRARLES $5.000 EL INGRESO AL ESTADIO”.

Y “así millones de cosas que hemos pasado, siendo BOLUDEADAS una y otra vez”.

Orgullo

Finalmente, la jugadora argentina de la selección del futbol precisó:

“Sinceramente vestir la camiseta de la selección argentina es lo más lindo que hay, representar a mi país es lo más lindo que hay”.

Pero, acotó además, también es lindo que valoren nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio para poder estar ahí de la mejor manera”.

“De mi parte con millones de problemas del césped para fuera , aún así me levanto todos los días para ir a entrenar y dar lo mejor de mí, y estoy segura que así seguramente estará la gran mayoría”.

